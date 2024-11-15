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江凌督导检查安全生产工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.09 20:59
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江凌在督导检查安全生产工作时强调
压紧压实责任 落实落细措施
全力保障人民群众生命财产安全

　　9日，市委书记江凌深入中心城区部分高层住宅小区、农贸市场、燃气储配站和多业态场所督导检查安全生产工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，压紧压实各方责任，落实落细防范措施，坚决守牢安全底线，全力保障人民群众生命财产安全。

　　在老城区古都天玺小区、涧西区升龙城，江凌察看高层建筑和多业态经营场所消防安全管理情况，指出要严格落实高层建筑消防安全管理规定，合理规划电动自行车停放充电场所，加强电梯日常管理和维护保养，扎实做好建筑保温材料安全隐患整治，有效预防火灾和安全事故；要压实多业态经营场所管理职责，严禁电动自行车违规停放充电，严禁违规使用瓶装液化气，严禁私拉乱接电气线路，坚决防范火灾事故发生。

　　瀍河区大北门文创园是由老旧厂房改造提升的文化园区。江凌走进餐饮、影院、民宿等经营场所进行实地检查，强调要压实运营主体责任，根据不同业态消防安全风险特点，分类加强安全隐患排查治理，配齐消防设施器材，保持疏散通道畅通，严控易燃可燃材料使用，着力消除火灾隐患。在通河农贸市场，江凌仔细检查消防安全措施落实情况，并现场提出整改要求，强调要强化企业安全责任意识，严格落实生产、储存、经营场所与居住场所防火分隔措施，保持疏散通道畅通，规范市场经营秩序，不断夯实企业高质量发展的安全基础。

　　新奥华油燃气邙山储配站承担着城市燃气储存、气化、应急调峰等功能。江凌详细了解城镇燃气供应、安全管理、作业培训、应急抢险等情况，指出要巩固提升城镇燃气安全专项整治成果，动态实施老化管道和设施改造更新，加强燃气安全监管智能化建设，更加注重燃气用户端安全管理，不断提升城镇燃气本质安全水平。

　　江凌在调研中强调，安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局。要坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，时刻绷紧安全生产之弦，扎扎实实把安全生产工作抓紧抓好。要树牢“隐患就是事故”理念，全面排查隐患，抓好闭环整改，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。要严格落实安全生产责任制，以责任到位推动安全制度措施到位，全力确保安全生产形势持续稳定向好。

　　潘开名、陈功等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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