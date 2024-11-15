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全市府院府检联动工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 22:44
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全市府院府检联动工作会议召开
张玉杰讲话

　　27日，全市府院府检联动工作会议召开，安排部署府院府检联动年度重点工作，研究部分府院府检联动重点案件。市长张玉杰出席会议并讲话。

　　会议指出，府院府检联动是深入贯彻习近平法治思想的具体实践，也是服务经济社会发展的重要保障。各级各部门要切实增强责任感使命感，以更高站位、更实举措推动府院府检常态联动、实体运行、规范执行，实质性解决纠纷，有效衔接依法行政和公正司法，实现良性互动、优势互补、效能叠加。

　　会议强调，深化府院府检联动，要聚焦防范化解风险的底线要求，完善诉前调解、闭环化解机制，积极回应行政复议，自觉履行生效判决，加强行政决策风险研判，防范化解重点领域风险隐患，坚决守牢法治底线、安全红线。要聚焦推动经济社会高质量发展的主要目标，严格规范执法检查，坚持包容审慎执法，开展规范涉企执法专项行动，集中整治乱罚款、乱检查、乱查封，全面清理、及时公布行政检查事项，让企业心无旁骛谋发展；紧盯政策落地落实，加快清理拖欠企业账款，确保完成台账任务，用好“白名单”扩围增效政策，支持房地产企业应纳尽纳、融资脱困；精准助企纾困解难，依法甄别企业运营状况和市场前景，充分考虑企业实际困难，用好妥善化解、破产重整、审执提效等手段，帮助企业闯关过坎；强化助企协同联动，法院要前置化提供“全生命周期”司法服务，检察院要组织好突出问题专项监督，司法局要提供全业务、全周期法律服务。要聚焦压实责任链条的保障措施，明晰职责定位，加强协调联动，强化跟踪问效，健全政府主导风险管控和事务协调、法检主导司法程序的一体化处理模式，完善横向协同、纵向延伸的联动机制，台账化管理、清单化督导、节点化督办，推动府院联动向乡镇延伸、全领域拓展，助力高水平法治政府建设，提升治理能力现代化水平。

　　潘开名主持会议，楚国剑、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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