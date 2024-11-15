洛阳市文广旅局发布“五一”假期出游提醒

“五一”假期临近，洛阳市文广旅局日前发布“五一”假期出游提醒，倡导广大市民树立文明旅游意识，在乐赏美景时莫忘安全与文明。

“五一”假期临近，洛阳市文广旅局日前发布“五一”假期出游提醒，倡导广大市民树立文明旅游意识，在乐赏美景时莫忘安全与文明。

提前规划行程。出行前留意目的地的天气变化情况、交通情况、景区开放情况等信息，合理规划旅游线路和时间。出游期间注意乘车、游览、饮食等安全，严格遵守场所消防及各类安全管理规定。谨慎参与高空、高速、水上等高风险项目，不前往未开发开放、缺乏安全保障的区域游览。

文明理性出游。营造文明、和谐的旅游环境关系到每一名游客的切身利益，市民在出行过程中应遵守法律法规和公序良俗，尊重各地风俗习惯、文化传统等，积极倡导文明出游新风尚。旅游从业者要坚持依法诚信经营，恪守职业道德，为广大游客营造健康、文明、安全、舒适的旅游环境。

防范低价陷阱。若参团旅行，务必查看旅行社经营资质，出行前要签订规范的旅游合同，切勿参加未取得旅游资质的企业或个体组织的旅游活动，不要参加通过微信、QQ群等渠道组织的非法旅游活动，不要轻信“低价团”“免费游”等活动，不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用，以免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强）