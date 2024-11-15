今年年底前，洛阳市适龄残疾儿童义务教育入学率将超97%

27日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市委教育工作领导小组秘书组近日印发方案，从健全体系、提高质量、完善机制等方面对高质量建设国家特殊教育改革实验区进行了任务部署。

27日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市委教育工作领导小组秘书组近日印发方案，从健全体系、提高质量、完善机制等方面对高质量建设国家特殊教育改革实验区进行了任务部署。

特殊教育是高质量教育体系不可或缺的重要内容，今年年初，洛阳市获批国家特殊教育改革实验区。近日印发方案指出，2025年年底前，洛阳市将初步建立高质量特殊教育体系，适龄残疾儿童义务教育入学率超97%。到2027年，形成较为完备的特殊教育高质量发展体系。

拓展发展成果，加快健全特殊教育体系

在学前特殊教育方面，年底前，洛阳市将建立完善残疾儿童筛查与诊断评估、安置与康复体系，洛阳市特殊教育中心学校建立附属幼儿园(班)；栾川县、新安县两所省级示范性特殊学校设立学前衔接班。到2027年，力争实现学前衔接班县区全覆盖。

针对孤独症儿童，洛阳市将探索开发孤独症儿童课程及教材，年底前在西工区等已有孤独症融合教育经验的学校和县区先行试点，开展孤独症儿童融合教育探索。2027年，各县区特殊教育学校全部创设孤独症班。

高中阶段特殊教育方面，洛阳市将全力增加特殊职业教育学位供给，形成以普通职业学校有特招、特殊教育学校有保障、福利就业机构有支撑的特殊职业教育体系。年底前，洛阳市特殊教育中心学校将成立职教部(班)，增设烹饪、视障按摩等适合学生的选修课程。