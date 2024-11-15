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未来一周洛阳以晴热天气为主 局地会有雷雨“凑热闹”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 19:41
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　　刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较前期明显升高。具体预报如下：

　　今天夜里：多云。

　　28日(周一)：多云转晴天，气温12℃～30℃。

　　29日(周二)：晴天到多云，偏西风3级～4级，阵风6级左右，气温14℃～32℃。

　　30日(周三)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风3～4级，气温16℃～35℃。

　　5月1日(周四)：晴天间多云，气温18℃～35℃。

　　5月2日(周五)：晴天到多云，气温17℃～33℃。

　　5月3日(周六)：多云，偏北风3级～4级，气温17℃～28℃。

　　5月4日(周日)：多云，气温14℃～29℃。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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