未来一周洛阳以晴热天气为主 局地会有雷雨“凑热闹”

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较前期明显升高。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温较前期明显升高。具体预报如下： 今天夜里：多云。 28日(周一)：多云转晴天，气温12℃～30℃。 29日(周二)：晴天到多云，偏西风3级～4级，阵风6级左右，气温14℃～32℃。 30日(周三)：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风3～4级，气温16℃～35℃。 5月1日(周四)：晴天间多云，气温18℃～35℃。 5月2日(周五)：晴天到多云，气温17℃～33℃。 5月3日(周六)：多云，偏北风3级～4级，气温17℃～28℃。 5月4日(周日)：多云，气温14℃～29℃。⑥