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龙门石窟片区：打造“景区+古街”夜间商文旅消费新业态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 19:41
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　　“到洛阳玩儿，体验感可真强啊，走着走着就看到牡丹仙子了！”26日晚，当游客漫步在龙门古街时，恰好遇到牡丹仙子等NPC与游客互动，淡紫色的灯笼、纱幔和满街身着汉服的男女老少，一下子就让人“穿越”了。

　　作为今年牡丹文化节洛阳主城区重点夜间消费片区之一，龙门石窟片区主打“文化市集”。

　　洛报融媒记者了解到，今年龙门古街推出的“牡丹市集 花YOUNG绽放”活动，“以身入戏”为游客打造了全街区沉浸式互动演艺，坐在“松弛赏花季”主打的竹椅上，就像被牡丹花海包围，处处洋溢着浪漫的气息。不仅如此，龙门古街还有国风乐队演出、春幡巡游等，并精心设置了一批牡丹相关打卡点，如“走花路跳格子”“牡丹花墙”“牡丹花树”“牡丹花伞”等，让游客解锁牡丹打卡新体验。

　　夜幕降临，游客们穿梭在龙门古街选购心仪之物，绘制牡丹团扇、制作牡丹香包、感受洛阳的牡丹文化；也可以约上三五好友闲坐下来，品着咖啡和茶点，感受龙门唐市的独特韵味；还可以体验“灯映龙门”项目，感受灯光下美轮美奂的龙门石窟不同于白天的另一种极致之美……

　　到龙门古街游玩，有一种“松弛感”。

　　徜徉龙门古街，不少人会留意到一栋古色古香的建筑，其上悬挂的“无上龙门”牌匾引人注目。进入体验厅环坐在地毯上，游客可以看到金色鲤鱼奋力跃龙门、皇家主持开窟造佛像、最美“天花板”莲花洞奇幻再现、盛世隋唐的歌舞升平……一场以球幕成像、裸眼特效等科技为一体的沉浸式体验，将洛阳的千年历史传奇震撼展现。

　　距离龙门古街仅10分钟车程的牡丹阁，已经成为龙门石窟片区不可不去的打卡地。作为目前中国唯一的牡丹专题博物馆，结合现代高科技手段，打造增颜值提内涵的文旅新地标。阁楼里不仅有牡丹栽培历史、牡丹品种演变、牡丹文化文物、牡丹产品产业、历届牡丹文化节盛况等珍贵资料，还有四季花海沉浸式体验展厅，游客可以漫游在“牡丹花海”中，感受光影变幻里的繁花世界。

　　今年以来，龙门石窟片区依托龙门石窟文旅流量，开展古风舞蹈、琴艺表演等沉浸式演艺，提升古街灯光景观氛围，扩大“无上龙门”“鲤跃龙门”影响力，旨在打造“景区+古街”夜间商文旅消费新业态。牡丹文化节期间，组织开展“龙门市集·神都有芳华”活动，通过文化交流、展示展演、原创演艺等形式，设立融合传统老字号美食小吃、众多宝藏摊位于一体的国风集市，丰富消费场景，拓展二次消费，充分满足游客的消费需求。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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