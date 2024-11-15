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69家汤馆免费喝！洛阳给新就业群体发福利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 18:50
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资料图

　　27日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，4月28日，洛阳快递员、外卖骑手、网约车司机等新就业群体，可到69家汤馆免费喝汤。

　　此次活动由共青团洛阳市委、洛阳市侨联指导，洛阳市河洛餐饮文化研究会、洛阳市青年志愿者协会主办。

　　2025年4月28日(周一)6:30至14:00，全市快递员、外卖骑手、网约车司机等新就业群体可到69家汤馆免费喝汤(仅限堂食)。

　　参与人员及方式

　　新就业群体凭以下任意一项证明即可参与：

　　1.快递员、外卖骑手，凭手机接单跑单记录；

　　2.网约车司机，凭网络预约出租汽车驾驶员证；

　　3.美业爱心驿站爱心理发师凭相应证件。

　　汤馆名单

　　1.邓记驴肉汤总店偃师区首阳山镇

　　2.吕家栾川豆腐汤关林路与通济街口西50米路北

　　3.李强养生豆腐汤总店老城区状元红路菜市场西

　　4.白沙一品羊银川路丹尼斯后边

　　5.老徐记白沙羊肉汤龙祥店关林路与通济街口西50米路北

　　6.布衣羊羊肉汤龙鳞路店涧西区龙鳞路西苑路口北

　　7.福李记豆腐汤周山大道店青岛路与联盟交叉口向北二百米路西

　　8.龙鳞路老徐记白沙羊肉汤总店涧西区龙鳞路西苑路口北

　　9.《何总》东关大石桥牛肉汤总店伊滨区兰台佳苑23号楼107商铺

　　10.铁谢李松祖传羊肉汤孟津区汉光武帝陵对面

　　11.康强静静鲫鱼豆腐汤总店洛龙区杜预街中段

　　12.韩记全羊食府王城大道与九都路口西北角王城商务楼1楼

　　13.军鹏全羊馆吉利中原路中段

　　14.朝阳建康羊汤孟津区朝阳镇加油站北临

　　15.九朝一品羊汤涧西区康滇路与景华路交叉口

　　16.吉利老渡口牛肉汤吉利长治路南段白坡新村门面房

　　17.刘敬民白沙羊肉馆龙门大道与宜人路交汇处向东50米

　　18.朝阳闫家羊肉馆孟津区朝阳镇广场东南150米

　　19.小郎牛牛肉汤馆九都西路与珠江路交叉口北200米路东

　　20.正伟原汁牛肉汤洛龙区安乐镇卫生院门口

　　21.俊轻鲫鱼豆腐汤总店春都东路129号古仓街桥西头

　　22.头一锅甜咸牛肉汤春都路158号

　　23.华山路小碗驴肉汤总店涧西区华山路

　　24.洛大众原汁牛肉汤旗舰店王城大道与凯旋西路交叉口东南角

　　25.何继锁西关豆腐汤凯旋西路于涧东路口向西300米路北

　　26.牛百碗牛肉汤兴业店洛龙区杜预街29号兴业苑小区门面房

　　27.马杰山牛肉汤馆瀍河区东花坛消防队西

　　28.伊川东关牛肉馆伊川县振兴路东段

　　29.鼓楼东羊肉杂肝汤九都东路与新街交叉口北200米

　　30.马记金盾牛肉汤涧西区黄河路吉林路口

　　31.清真头锅汤政和路店政和路与定鼎门街交叉口

　　32.周仲脑花羊汤汉屯路店西工区汉屯路

　　33.牛百碗牛肉汤龙鳞路店涧西区龙鳞路木棉路口北300米路东

　　34.南关小碗汤凤化街店老城区九都路与凤化街交叉口南

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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