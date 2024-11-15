竞速陆浑之滨 乐享生态美景

26日、27日，2025年洛阳市自行车联赛暨嵩县环湖自行车公开赛精彩举行。近1700名骑手齐聚湖城嵩县，穿行在青山绿水之间，乐享速度与激情。
26日、27日，2025年洛阳市自行车联赛暨嵩县环湖自行车公开赛精彩举行。近1700名骑手齐聚湖城嵩县，穿行在青山绿水之间，乐享速度与激情。
26日、27日，2025年洛阳市自行车联赛暨嵩县环湖自行车公开赛精彩举行。近1700名骑手齐聚湖城嵩县，穿行在青山绿水之间，乐享速度与激情。
本次大赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会、嵩县政府主办，吸引来自全国28个省市的近700名专业选手及当地千余名骑行爱好者参加。比赛线路串联起湖光山色与生态景观，选手们奋力骑行，途经伊河湿地、湖滨公园等，尽享嵩县“湖城一体”的独特风光。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 首席记者 李卫超 通讯员 赵明辰 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605