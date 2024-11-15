竞速陆浑之滨 乐享生态美景

26日、27日，2025年洛阳市自行车联赛暨嵩县环湖自行车公开赛精彩举行。近1700名骑手齐聚湖城嵩县，穿行在青山绿水之间，乐享速度与激情。 26日、27日，2025年洛阳市自行车联赛暨嵩县环湖自行车公开赛精彩举行。近1700名骑手齐聚湖城嵩县，穿行在青山绿水之间，乐享速度与激情。 本次大赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会、嵩县政府主办，吸引来自全国28个省市的近700名专业选手及当地千余名骑行爱好者参加。比赛线路串联起湖光山色与生态景观，选手们奋力骑行，途经伊河湿地、湖滨公园等，尽享嵩县“湖城一体”的独特风光。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 首席记者 李卫超 通讯员 赵明辰 摄）