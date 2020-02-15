对标一流，永不止步！洛阳法院优化法治化营商环境工作再升级

9月15日，洛阳中院召开全市法院优化营商环境工作推进会暨审判质效讲评会。

9月15日，洛阳中院召开全市法院优化营商环境工作推进会暨审判质效讲评会。

洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话。洛阳中院院领导、各部门负责人及各基层法院院长在主会场参加会议；各基层法院院领导及全体员额法官在本院分会场参加会议。会议由洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟主持。 会上，李红伟宣读了《洛阳市中级人民法院关于优化法治化营商环境服务承诺》，并通报讲评全市法院2020年1—8月份审判质效情况。

洛阳中院执行局长、司改办主任胡博文通报了全市法院2020年1—8月份“办理破产”、“执行合同”工作情况。涧西区法院、宜阳县法院就优化营商环境工作分享了相关工作经验，相关法院就优化营商环境工作进行了表态发言。

曲海滨指出，今年以来，全市法院主动对标“省内领先、全国一流”目标要求，坚决落实中央、省委、市委各项决策部署要求，充分发挥审判职能作用，以民事诉讼程序繁简分流改革试点为契机，紧盯营商环境评测核心指标要求，在提高民商事案件审判质效、强化破产审判、发挥知识产权审判职能等方面持续发力，相关工作取得了明显成效，为持续优化法治化营商环境奠定了良好基础、提振了强大信心。

曲海滨强调，全市法院要提高思想认识，务必高度重视优化营商环境工作。要从旗帜鲜明讲政治的高度，充分认识优化营商环境对推动高质量发展、加快建设副中心城市的重要意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实习近平总书记“法治是最好的营商环境”等重要指示要求，坚决把优化营商环境作为重要政治任务来抓，切实做好商事案件审判执行、办理破产、保护中小投资者等工作。要始终把司法为民、公正司法贯穿在营商环境工作中，努力满足人民群众司法需求，为人民群众和各类商事主体提供更加优质高效的司法服务。

曲海滨要求，全市法院要坚持问题导向，准确把握当前优化营商环境工作面临的形势任务。要充分落实“六稳”“六保”工作任务，把优化营商环境、服务企业发展作为落实“六稳”“六保”的重要抓手，切实找准法院工作切入点、契合面，着力营造稳定公开透明、可预期的法治化营商环境；要聚焦重点工作和关键环节，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，努力推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境；要全面锻造与副中心城市定位相匹配的法院工作，以扎扎实实的工作质效，为全面深化“9+2”工作布局，加快建设副中心、致力打造增长极提供更加有力的司法服务和保障。

曲海滨强调，全市法院要明确工作重点，全力以赴打好优化营商环境这场硬仗。一是要始终坚持全面平等保护，把平等保护理念贯彻到立案、审理、执行等司法活动全过程，为企业发展营造公平有序的竞争环境；二是要努力降低纠纷解决成本，扎实推进民事诉讼程序繁简分流试点改革，深入推进速裁快审和专业化审判工作，进一步狠抓制度规范落实，着力在审判效率提速、办案质量提级上下功夫；三是要不断深化矛盾纠纷多元化解，进一步发挥好专业调解、行业调解、商会调解等手段和作用，引导涉企纠纷更多地通过非诉讼渠道得到实质化解；四是要持续推动破产审判水平提高，建立健全“府院联动”机制，切实形成工作合力，多方面同向发力，力争破产案件又好又快审结；五是充分发挥司法保护知识产权主导作用，助力知识产权创造保护与运用指标持续向好；六是要强化善意文明执行理念，持续巩固基本解决执行难成果，不断巩固完善综合治理执行难工作格局，充分发挥执行联动机制作用，助力社会诚信体系建设。

曲海滨要求，全市法院要坚持底线思维，持之以恒狠抓作风建设，为优化营商环境工作提供坚强的组织保障。要持续聚焦市场主体反映强烈的突出问题，开展常态化、制度化的案件评查，强化审务督察，围绕影响企业发展的问题开展纪律作风专项检查，严厉整治纪律松弛、冷横硬推特别是形式主义、官僚主义等问题。要时刻紧绷优化法治化营商环境这根弦，大力弘扬“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，牢固树立“能力体现在业绩上”的工作导向，始终坚持钉钉子、透竹竿，压实工作责任，强化监督问责，增强斗争精神，确保优化营商环境与审判执行工作有机结合，做到抓在经常、融入日常。全市法院要主动作为、自我加压，努力形成各法院互动共促的良性竞争格局，为营造法治化营商环境作出法院贡献。（通讯员/廖笑艳）