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市检察院党组理论学习中心组举行集体学习（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-09-08 15:34

　　9月4日上午，市检察院党组理论学习中心组举行集体学习（扩大）会议，集中传达学习习近平总书记在中央深改委第十五次会议上重要讲话精神，省委书记王国生、省长尹弘在省委理论学习中心组集体学习研讨时的发言，以及《河南省贯彻<中国共产党政法工作条例>实施细则》和《民法典》有关内容。

　　市院党组书记、检察长吴志军主持会议并强调，全市检察机关要深入学习贯彻习近平新发展理念，认真学习领会习近平总书记最新讲话精神，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》实施细则，切实增强政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面推动洛阳检察工作高质量发展。

　　会议指出，要提升政治站位，强化理论武装。要充分认识政治理论学习的重要性，自觉加强理论学习，把持续学习贯彻习近平总书记重要系列讲话精神，作为提升政治站位、提升思想认识、提升能力水平的首要政治任务、重要政治责任。要学深学透，深入领会习近平总书记重要讲话精神，切实把握核心要义。要强化理论武装，做到入脑入心，坚定理想信念，做实做强检察工作。

　　会议强调，要结合工作实际，强化使命担当。要提高思想认识，把贯彻落实习近平总书记讲话精神、上级指示精神和各项决策部署作为一项政治任务，确保党的领导贯彻到检察工作各方面、全过程。要增强使命感和责任感，坚定以人民为中心的政治立场，持之以恒抓好“群众来信件件有回复”，持续推进“一号检察建议”工作落实，做好释法说理全覆盖。要对照年度重点工作任务进行检视回顾，找差距、补短板、定措施，确保各项工作任务高标准高质量完成。

　　会议要求，要坚持统筹兼顾，强化工作落实。要转变工作作风，全面统筹推进各项工作，坚持从严抓队伍，从严抓管理，把制度优势转化为从严治检的效能。要树立“一盘棋”的思想，各部门要相互配合，相互支持，形成工作合力，推进工作落实。要坚持党的领导，把以人民为中心、生态保护理念落实到具体工作实践中。认真落实《河南省贯彻<中国共产党政法工作条例>实施细则》有关要求，自觉按法定权限、规则、程序办事。将民法典的精神内涵、基本理念融入检察机关司法办案中，落实到“四大检察”“十大业务”的实践中，全面提升法律监督水平。

　　会上，以随机抽点的方式4名部门负责人进行了研讨发言。

　　市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部、中层正职，部门负责人参会。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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