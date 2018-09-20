吴志军赴洛宁县检察院、宜阳县检察院调研指导工作

近日，市院党组书记、检察长吴志军先后到洛宁县检察院、宜阳县检察院调研指导工作，实地察看了两个基层检察院机关党建中心、家风家训馆、院史荣誉室等，并召开中层以上干部座谈会，听取工作汇报，对服务保障民营企业发展、落实认罪认罚从宽制度、“三远一网”应用等重点工作进行详细询问。吴志军检察长对两个基层检察院的整体工作给予肯定，就有关工作提出明确要求。

近日，市院党组书记、检察长吴志军先后到洛宁县检察院、宜阳县检察院调研指导工作，实地察看了两个基层检察院机关党建中心、家风家训馆、院史荣誉室等，并召开中层以上干部座谈会，听取工作汇报，对服务保障民营企业发展、落实认罪认罚从宽制度、“三远一网”应用等重点工作进行详细询问。吴志军检察长对两个基层检察院的整体工作给予肯定，就有关工作提出明确要求。

吴志军强调，要把政治建设摆在首位。检察机关首先是政治机关，要把政治建设摆在首位，抓得紧而又紧、实而又实。必须从思想深处统一认识、端正态度，把党中央关于加强党的政治建设的部署要求细化为具体措施，贯彻到机关党建全过程和事业发展各方面，坚定“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”。必须真正学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，边学习边体会，边学习边实践。必须进一步严明政治纪律和政治规矩，抓好《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党政法工作条例》等党内法规的贯彻落实。

吴志军要求，要推动检察工作全面开展。着力实现一个目标，即党建、业务、队伍、保障、管理等全面检察工作进入且稳居全省第一方阵。要统筹推进、不可偏废，坚持高标准、严要求，推动洛阳检察工作在洛阳在全省乃至全国的地位相匹配，这既是市委对我们的要求，也是我们应有的担当和作为。要稳妥推进内设机构改革，在党委坚强领导下，尽快把机构改革到位，把人员调整到位，把改革举措转变为现实战斗力。及时向党委请示报告，确保改革沿着正确方向顺利推进。切实做细经常性思想政治工作，抓紧做好人员融合、工作磨合，确保各项工作无缝衔接。

吴志军要求，要狠抓检察业务工作这个核心。要把讲政治和抓业务有机结合起来，善于运用政治智慧和法律智慧，把讲政治和抓业务辩证统一于各项业务工作中，统一于司法办案中。要立足职能开展业务，在各项工作中，既要坚持积极主动、依法规范、全面有效服务原则，也要坚持法治思维和法治方式，做到到位不越位、参与不干预、服务不代替。要注重法、情、理的结合，积极回应人民群众对公平正义的新期待、新要求，切实做好“群众来信件件有回复”等各项工作。严格落实一把手抓业务这个基本要求，检察长要做检察业务专家，带头办理重大、疑难、复杂案件，在办案中监督，在监督中办案，通过办案，发现案件流程和检察权运行中的问题不足，推动完善各项机制，不断提升工作效率，促进规范司法。要坚持全面办案，通过全面办好刑事、民事、行政、公益诉讼案件，解决检察机关办案不平衡不充分问题，推动“四大检察”协调发展。

吴志军要求，要狠抓党风廉政建设和反腐败工作。全市两级院队伍建设的形势依然严峻复杂，全面从严治检依然任重道远。要切实保持头脑清醒，始终绷紧纪律规矩这根弦，加强对六大纪律、中央八项规定精神、禁酒令等党规检纪学习理解，始终保持敬畏之心，不踩红线、不碰高压线。领导干部必须严格履行“一岗双责”，对干警存在的苗头性、倾向性问题多提醒、多帮助，决不能让小问题演变成大问题。今后查处的所有案件，都要启动“一案双查”，通过严格的问责倒逼责任落实。要严肃查处违法违纪，只有惩治有力度，教育、监督才能有更好效果。要坚持纪挺法前，抓早抓小，铁腕执纪、动真碰硬，保障我们的干警健康成长。

吴志军强调，要积极营造良好的公共关系。检察工作不是封闭运作的，而是处在社会大环境中，我们的很多工作需要得到党委、人大以及相关部门的支持和保障、需要得到当事人的认同和理解。要善于运用政治智慧和法律智慧开展工作，对党委等领导机关要多汇报、多请示，对相关部门要多沟通、多交流，对当事人和群众等要多联系、多宣传，注意改进工作态度、工作方式，努力建设良好公共关系，为履行检察职责创造良好的社会环境。