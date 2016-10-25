今日上午，“新媒体·新语境·新文学”第五届泉城论坛暨“十艺济南·传承”网络文学征文大赛颁奖仪式在学府大酒店举行。

论坛主题演讲开始之前，“十艺济南·传承”网络征文大赛颁奖仪式举行。据悉，本届大赛分设电影剧本、微电影剧本、小说、散文、诗歌五类进行评审，共收到参赛作品486部。最终，《开国第一宴》(作者：姜铁军)、《棋局》(作者：孙静)、《天涯明月传尺素》(作者：王通)、《秋光如此妖娆》(作者：王瑞东)等29部作品脱颖而出。中共济南市委宣传部副部长伊沛扬，济南市文广新局副局长庄岩，济南报业集团副总编辑、舜网董事长马凯等出席颁奖仪式。

“十艺济南·传承”网络文学征文大赛由中共济南市委宣传部、济南报业集团、济南市文化广电新闻出版局、济南广播电视台、济南市文学艺术界联合会主办，舜网承办。自2014年创办以来，大赛得到全国各地数千名专业作家、文学爱好者的关注与参与。

“‘十艺济南·传承’征文活动，给作者带来的，不仅仅是荣誉，更重要的是一份责任。把握社会历史进程的主流，感受人民群众的生命体验，才能创作出为时代所认同，为读者所喜爱，真正有价值的文学作品。”散文类一等奖获得者王通与大家分享了获奖感言以及他对文学创作的理解，“我们的文学创作，应该对社会、历史、人生诸多问题，进行全方位、多角度、深层次的探索和思考，体现文学对于历史文化的传承，文学对于时代的与时俱进，以及文学与主旋律、正能量的要求，满足社会发展的进程中，广大读者对文学的美学价值的需求。”

据了解，2016“十艺济南”网络文学征文大赛目前正在作品征集阶段，大赛以“收获”为主题，面向全国征集电影剧本、小说等五大类体裁的作品，其中电影剧本一等奖设置了十万元大奖。参赛者请于2017年2月28日前将作品发送至邮箱mengdejiayuan2014@163.com，咨询电话：0531-67976362。

本届论坛邀请了山东师范大学教授、山东省作家协会副主席李掖平、著名作家刘玉栋围绕“漫谈阅读”与“新媒体语境下的文学写作”两大主题分别进行了精彩演讲和分享交流。谈到阅读，李掖平在论坛中讲到，面对当下喧嚣的世俗文化语境，读书对于个人尤为重要，读书可以使人心安，让人睿智、敏感、注意到生活中微不足道的善和美，在文学作品中不断反思自己，从而知道什么是应该做的什么是万万不能做的。而对于现在蓬勃发展的网络文学，刘玉栋认为，随着互联网和新媒体的发展，网络文学会越来越好，会有更加广阔的发展空间和更加光明的前景。

据悉，本届泉城论坛由济南市网络文化办公室、济南日报报业集团主办，舜网承办。泉城论坛自2012年起每年举办一届，今年已经是第五届。前四届分别围绕“政务微博与社会创新管理”、“新媒体环境下的领导力”、“聚焦移动互联聚力媒体融合”、“互联互通创业创新”等主题，邀请专家学者、政企人士、传媒精英就前沿问题进行对话交流，分享宝贵经验。下一步泉城论坛将继续结合热点展开讨论。（记者 白银龙）

附：

2015“十艺济南·传承”网络文学征文大赛获奖名单

【电影剧本】

一等奖： 《开国第一宴》姜铁军

二等奖： 《火红》薛兆平

《杏花如雨》鞠慧

三等奖： 《雷霆救援》张璐

《柳毅山支队》侯秀红

《灵岩寺》孙葆元

【微电影剧本】

一等奖：空缺

二等奖： 《守护》李清

《自强的心》简梅

三等奖： 《茶》侯刚、许国坤

《守望》鲁耕

《环保一起来，出发!》赵春

【小说】

一等奖： 《棋局》孙静

二等奖： 《绮丽的大女人》云亮

《一院子清香》龚继岳

三等奖： 《绣个月亮还给你》李仁学

《先天演绎》李世雪

《老黑和他的两个女人》宋传荣

【散文】

一等奖： 《天涯明月传尺素》王通

二等奖： 《中秋“念月儿”》于春生

《出栏》李炳锋

三等奖： 《母亲挂在半空中的菜园子》王学成

《掬一缕香味缓缓流淌》徐可顺

《济南的乡愁》徐明卉

【诗歌】

一等奖： 《秋光如此妖娆》王瑞东

二等奖： 《短诗二十首》薛兆营

《月过窗棂》苏雨景

三等奖： 《葱郁组诗》吴华锋

《从春天开始》张颂华

《写意鹰》张斌