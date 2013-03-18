2006年，杨女士从苏北淮安老家到吴江一家企业打工，当时公司给她办了一张银行卡，发放工资。2008年，她从公司辞职。因为觉得这张工资卡以后也用不着了，随后她就去银行柜台，要求将卡里的余款全部取完。谁知，这张工资卡是一种信用卡，而当时取款时，不知何故，她多取了近30元。8年过去了，这多取出的29.98元产生的利息加滞纳金，已经超过了一万元。

近日，杨女士收到了一份公安报案警告函！

惊诧的当事人

没想到有这等事，接警方函告还以为是诈骗

在苏州一居民小区内，扬子晚报记者见到了杨女士和她丈夫卜先生。在杨女士提供的银行聘用律师发来的公安报案警告函中，可以看到杨女士被告知，她向银行领用的信用卡，截止到2016年8月3日，已经累计欠款10996.12元。

警告函称，杨女士必须在本函送达之日3日内，清偿上述欠款，否则就会向公安机关递交报案材料。而根据国家相关法律规定，杨女士已经涉嫌信用卡诈骗，银行有权就她的恶意透支行为，依法向法院申请冻结她在中国境内的所有银行账户、查封房产及车辆等财产。

“其实去年年中的时候，我们就接到了几次欠款电话，让我们还钱。当初我们一直以为是诈骗。因为我老婆告诉我，她从来就没办过信用卡。”卜先生告诉扬子晚报记者，直到今年8月，他们接到这个公安报案警告函后，为了谨慎起见，就去银行查证了一下。结果竟然是真的。“当时我们就蒙了。”

后来，他们才了解到，2006年杨女士入职时，企业给她办的工资卡是一张信用卡。“我们一直以为当初那个工资卡是银行的借记卡。所以一直没把这张工资卡当回事，辞职后，我回到淮安老家，就去银行柜台，要求将卡里的钱全部取出来，然后就扔掉了，没有销卡。”

几个疑问

信用卡透支额度只有1元？为何会透支近30元？

杨女士提供的一张曾经工友的工资卡上，记者看到，该工资卡上，并没有明显标注“信用卡”的字样或标识。

“当初公司给我们发卡时，并没有告诉我们，这是一张信用卡。如果知道，当初我取完钱后，肯定会把这张卡注销的，就没有后来这么多事情了。”杨女士如今后悔不跌。

当然，更让杨女士和卜先生意外的是，在随后的调查了解中，他们得知，这张信用卡的透支额度竟然只有1元钱。“我的工资卡当初取完钱就扔掉了，所以后来我就找到了当初一起上班的工友，让她们拿着还在使用的工资卡去咨询，结果也被告知，那确实是一张信用卡，透支额度只有1元钱。”

对此，杨女士和卜先生就又有了几点疑问：

第一，既然透支额度只有1元钱，当初银行的柜员怎么能给她透支了近30元钱？

其次，信用卡的透支一般来说，都是用来消费的，而不能用来取现。

第三，当初她去柜台上取钱时，对柜员说得很明确，就是她要将卡里的钱全部取出来。“既然卡里就那么多钱，柜员怎么给我多取出近30元钱呢？！”

杨女士提供的交易明细表上显示，该卡的首笔交易发生在2006年11月4日。首笔扣收超限费发生在2008年9月25日。其中，2008年9月8日，有一笔取款记录，金额为3211.80元，余额为—29.98元。而此前一次交易为2008年8月19日，账上余额3181.82元。

银行回应

近30元透支或是取款手续费

银行表示将申请减免，消除负面影响

14日，在扬子晚报记者的陪同下，杨女士和卜先生赶到工商银行苏州分行卡部了解情况。在调取杨女士的有关资料后，工作人员告诉杨女士，目前杨女士卡上的信用额度已经为零。另外，由于办卡时间太早，在银行现在的系统内，已经无法查询当初杨女士办理的信用额度到底是多少。也就是说，杨女士所说的该信用卡的透支额度是不是1元钱，无法查证。

至于杨女士当初取款时，怎么会透支近30元，工作人员分析，那可能不是杨女士透支产生的，而是异地取款造成的。因为根据有关规定，一般来说，异地取款会收取1%的手续费。从交易明细表上看，当初杨女士取了3000多元，柜员应该会收取30元左右的手续费。只是这个手续费，可能没有直接从杨女士取款中扣除，而是扣在了信用卡里，这样就造成了杨女士的透支，以及现在一万多元的滞纳金。

工作人员表示，从杨女士反映的情况来看，杨女士并不是恶意透支。但由于杨女士的滞纳金额度比较大，他们会把杨女士的情况反映给上面领导，走一下流程，争取帮她进行一些减免，并消除对杨女士造成的一些负面影响，如诚信系统内的不良记录。扬子晚报全媒体记者 薛马义