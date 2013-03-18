洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
女子8年前用工资卡多取30元 如今滞纳金已过万
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 扬子晚报 2016-09-16 08:55
分享到：

　　2006年，杨女士从苏北淮安老家到吴江一家企业打工，当时公司给她办了一张银行卡，发放工资。2008年，她从公司辞职。因为觉得这张工资卡以后也用不着了，随后她就去银行柜台，要求将卡里的余款全部取完。谁知，这张工资卡是一种信用卡，而当时取款时，不知何故，她多取了近30元。8年过去了，这多取出的29.98元产生的利息加滞纳金，已经超过了一万元。

　　近日，杨女士收到了一份公安报案警告函！

　　惊诧的当事人

　　没想到有这等事，接警方函告还以为是诈骗

　　在苏州一居民小区内，扬子晚报记者见到了杨女士和她丈夫卜先生。在杨女士提供的银行聘用律师发来的公安报案警告函中，可以看到杨女士被告知，她向银行领用的信用卡，截止到2016年8月3日，已经累计欠款10996.12元。

　　警告函称，杨女士必须在本函送达之日3日内，清偿上述欠款，否则就会向公安机关递交报案材料。而根据国家相关法律规定，杨女士已经涉嫌信用卡诈骗，银行有权就她的恶意透支行为，依法向法院申请冻结她在中国境内的所有银行账户、查封房产及车辆等财产。

　　“其实去年年中的时候，我们就接到了几次欠款电话，让我们还钱。当初我们一直以为是诈骗。因为我老婆告诉我，她从来就没办过信用卡。”卜先生告诉扬子晚报记者，直到今年8月，他们接到这个公安报案警告函后，为了谨慎起见，就去银行查证了一下。结果竟然是真的。“当时我们就蒙了。”

　　后来，他们才了解到，2006年杨女士入职时，企业给她办的工资卡是一张信用卡。“我们一直以为当初那个工资卡是银行的借记卡。所以一直没把这张工资卡当回事，辞职后，我回到淮安老家，就去银行柜台，要求将卡里的钱全部取出来，然后就扔掉了，没有销卡。”

　　几个疑问

　　信用卡透支额度只有1元？为何会透支近30元？

　　杨女士提供的一张曾经工友的工资卡上，记者看到，该工资卡上，并没有明显标注“信用卡”的字样或标识。

　　“当初公司给我们发卡时，并没有告诉我们，这是一张信用卡。如果知道，当初我取完钱后，肯定会把这张卡注销的，就没有后来这么多事情了。”杨女士如今后悔不跌。

　　当然，更让杨女士和卜先生意外的是，在随后的调查了解中，他们得知，这张信用卡的透支额度竟然只有1元钱。“我的工资卡当初取完钱就扔掉了，所以后来我就找到了当初一起上班的工友，让她们拿着还在使用的工资卡去咨询，结果也被告知，那确实是一张信用卡，透支额度只有1元钱。”

　　对此，杨女士和卜先生就又有了几点疑问：

　　第一，既然透支额度只有1元钱，当初银行的柜员怎么能给她透支了近30元钱？

　　其次，信用卡的透支一般来说，都是用来消费的，而不能用来取现。

　　第三，当初她去柜台上取钱时，对柜员说得很明确，就是她要将卡里的钱全部取出来。“既然卡里就那么多钱，柜员怎么给我多取出近30元钱呢？！”

　　杨女士提供的交易明细表上显示，该卡的首笔交易发生在2006年11月4日。首笔扣收超限费发生在2008年9月25日。其中，2008年9月8日，有一笔取款记录，金额为3211.80元，余额为—29.98元。而此前一次交易为2008年8月19日，账上余额3181.82元。

　　银行回应

　　近30元透支或是取款手续费

　　银行表示将申请减免，消除负面影响

　　14日，在扬子晚报记者的陪同下，杨女士和卜先生赶到工商银行苏州分行卡部了解情况。在调取杨女士的有关资料后，工作人员告诉杨女士，目前杨女士卡上的信用额度已经为零。另外，由于办卡时间太早，在银行现在的系统内，已经无法查询当初杨女士办理的信用额度到底是多少。也就是说，杨女士所说的该信用卡的透支额度是不是1元钱，无法查证。

　　至于杨女士当初取款时，怎么会透支近30元，工作人员分析，那可能不是杨女士透支产生的，而是异地取款造成的。因为根据有关规定，一般来说，异地取款会收取1%的手续费。从交易明细表上看，当初杨女士取了3000多元，柜员应该会收取30元左右的手续费。只是这个手续费，可能没有直接从杨女士取款中扣除，而是扣在了信用卡里，这样就造成了杨女士的透支，以及现在一万多元的滞纳金。

　　工作人员表示，从杨女士反映的情况来看，杨女士并不是恶意透支。但由于杨女士的滞纳金额度比较大，他们会把杨女士的情况反映给上面领导，走一下流程，争取帮她进行一些减免，并消除对杨女士造成的一些负面影响，如诚信系统内的不良记录。扬子晚报全媒体记者 薛马义

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙静 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今晚22时04分看“天宫二号”发射直播...
  • 天宫二号即将发射 探访酒泉央视前方直...
  • 央视记者探访中秋晚会:首次引入VR 舞...
  • 女儿在宿舍受气 父母来校“帮忙”殴打...
  • 发射在即 俯瞰酒泉卫星发射中心
  • 央视中秋晚会完美落幕 郎平第一次携夫...
  • 国务院关税税则委员会:照相机等技术产...
  • 深圳公交车着火1名女乘客身亡 涉事司...
  • 西湖边挂出一套总价1.1亿元公寓 每平...
  • 嘿！科技|天宫二号发射成功！“天宫”...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    男子用碎玻璃打磨成钻...
    美女楼盘试住员 体验富...
    22岁小伙扮公主上瘾 你...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    精彩热帖

    淡定车上的淡定姐

    绿野红醉

    情暖中秋关爱老人

    小区绿化苗木枯死
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /9.11云天户外：环穿鲁山六羊山谷之石碑岭-
    /【通告】交通安全征文颁奖仪式暨微电影《打
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605