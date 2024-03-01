私家车装上副脚刹成了“教练车”？ 教练员和学员双双被处罚

在驾校练过车的人都知道，教练车是黄车牌，副驾驶位置都装有副脚刹，为的是确保司乘安全。私家车是蓝车牌，不能充当教练车，否则违法。记者从我市交警部门获悉，竟然有人将私家车的副驾驶位置装上副脚刹，将其改装成了“教练车”，结果被查获，教练员和学员双双被处罚。

在驾校练过车的人都知道，教练车是黄车牌，副驾驶位置都装有副脚刹，为的是确保司乘安全。私家车是蓝车牌，不能充当教练车，否则违法。记者从我市交警部门获悉，竟然有人将私家车的副驾驶位置装上副脚刹，将其改装成了“教练车”，结果被查获，教练员和学员双双被处罚。

近日，市公安局交警支队一大队执勤民警在芳华路巡逻时发现，一辆私家车在路上龟速行驶，且蛇形走位，十分可疑。

民警见状，立即拦停该车并进行盘查，发现该车驾驶员是某驾校的学员，还没取得驾驶证。副驾驶位上的乘客为某驾校教练员，正在指导学员进行科目三模拟训练。进一步细查之后，民警发现这辆蓝牌车的副驾驶位置竟然装有副脚刹和科目三考试模拟器，系教练员非法改装。随后，民警对这名教练员和驾车学员进行了严厉的批评教育，并依法对他们进行了处罚。

民警提醒，私家车不能充当教练车，也不得进行改装。无证驾驶是严重交通违法行为，广大学员要对教练员提出的使用非教练车或在非教学道路上练车的行为进行抵制，并及时向相关部门举报。

道路交通安全法规定，无证驾驶将面临罚款2000元，并处拘留的处罚；将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶，将面临吊销驾驶证，罚款2000元的处罚；在道路上学习驾驶技能，应当按照公安机关交通管理部门指定的路线、时间进行，且必须使用教练车，由教练员随车指导；擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据，将被处以500元罚款，且须将车辆改装部位拆卸并恢复原状。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西）