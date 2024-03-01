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洛阳：靠传统聚“文气”“商气”“人气”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 光明日报 2024.05.14 07:38

　　【在这片辽阔的土地上74】

　　敷粉、施朱、画眉、点唇，穿上大袖衫，戴上金步摇……在洛邑古城一家汉服体验馆，经过精心装扮，原本一身潮牌的安徽游客赵盈，成功变身“大唐公主”。

　　“随处可见的古建筑，与汉服完美适配！”赵盈朋友圈的自拍，得到众多好友点赞。

　　应天门上穿越盛唐，十字街内遍尝美食，博物馆里探秘古都……每逢节假日，“人从众”成为河南洛阳的常态。

　　从社交平台的一波波刷屏，到朋友圈的一次次分享，河南洛阳缘何频频“出圈”？

　　这得益于在传承文脉上，洛阳将文化遗存融入大众生活。

　　“恭喜你们通过诗仙的考验！”在隋唐洛阳城天街遗址东侧的大唐萌宫故事主题园内，8岁的欣欣和爸爸魏铭在数字模拟空间里，背诗词、讲历史，层层闯关。

　　“以前只知道我们住在遗址上，但跟它没有太多亲近感。”洛阳人魏铭说，这几年，各类沉浸式项目的推出，“真正让我感觉到，历史文化就在百姓身边，在日常生活里。”

　　洛阳历史文化遗产的传承，已经从“保起来”“美起来”，进入到“活起来”的新阶段。

　　现在，走进洛阳，第一印象就是串联起来的文脉：定鼎门、天街、天津桥、应天门、明堂天堂……

　　“连片扩面的保护展示工程，让市民和游客可以身临其境感受历史，有效提升了洛阳古都的辨识度。”洛阳文化旅游投资集团党委委员、副总经理薛善民说。

　　洛阳的“火爆”，也离不开传统文化的创新表达。

　　早上8点，位于洛邑古城附近的一家汉服体验店内，店主小优和4名化妆师已经忙碌起来：“营业一年来，几乎没有过淡季，遇到节假日，每名化妆师每天至少要完成15个人的汉服妆造。”

　　2023年至今，“洛阳汉服”频频登上热搜，面对“泼天流量”，洛阳顺势提出打造汉服文化IP。目前，洛阳汉服相关商家已超过1200家，业态涉及汉服租赁妆造、拍摄跟妆、角色扮演、研学旅行等，带动从业人员1万余人。

　　如何才能长久抓住“流量密码”？洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊颇有感触：“创新一定要持续！”

　　从《唐宫夜宴》《龙门金刚》等舞蹈作品叫响全网，到VR体验、文创产品备受青睐……洛阳以颠覆性创意助推文化“出圈”，以沉浸式体验升级产品场景，用一个个文化IP的创新化表达，打破历史与现实、国风与潮流、线上与线下、文化与商业的界限。

　　城市流量，正在持续转化为发展实效。去年，洛阳全市零售业销售额同比增长7.9%，住宿业、餐饮业营业额同比分别增长10.5%、9.5%。

　　洛阳的“出圈”，更少不了聚合人气、融合“商气”与“文气”的探索。

　　“美好的咖啡香，糅进千年古都的旧时光，这是古街独有的味道！”坐在铜驼暮雨特色商业街区的一家咖啡馆内，江西游客林静打开朋友圈，记录下此刻的惬意。

　　作为洛阳八大景之一的“铜驼暮雨”，这条在原址上复建开市的商业街，将历史典故与时尚业态融合，让越来越多的年轻人想来常来。

　　如何让老街重焕荣光？近年来，洛阳用渐进式、小尺度进行微更新，将历史文化融入街道建设和改造，用新场景、新潮流、新玩法“唤醒”老街区。

　　摊开洛阳地图，可以发现，遍布全市的特色商业街区多达65条。在洛阳市商务局党组书记、局长祖良军看来：“是‘商气’和‘文气’，共同带来火爆的城市人气。”

　　这便是洛阳魅力的明证：去年全市接待游客1.35亿人次，跻身全国十大热门旅游城市；今年春节假期，全市旅游总接待人次位居全省第一。

　　(本报记者 王胜昔 本报通讯员 智慧)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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