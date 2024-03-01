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全市纪检监察机关坚持更高标准更严要求 以扎实学风抓实抓细党纪学习教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 08:15

　　“不仅有党纪学习教育相关权威解读，还有线上知识测试，题库还会定期更新，学习方便高效。”自党纪学习教育开展以来，市纪委监委依托“清风洛阳”微信公众号开设《学条例、守党纪》《漫画说纪》《纪法课堂》等主题专栏，其中纪律规矩应知应会知识学习测试更是吸引不少党员干部积极参与。

　　开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。市纪委监委制订《关于在市纪委监委机关全体党员中开展党纪学习教育的实施方案》，从“持续深入学习、坚持以案促学、加强宣传培训”3个方面细化8项具体措施，明确26项重点任务，要求全市纪检监察机关坚持更高标准、更严要求，以扎实学风抓实抓细党纪学习教育，教育引导广大纪检监察干部学纪、知纪、明纪、守纪。

　　自党纪学习教育开展以来，市纪委监委主要负责同志以上率下，带头学习《中国共产党纪律处分条例》(简称《条例》)，通过“第一议题”学习、举办党纪学习教育读书班、组织理论学习中心组集体学习研讨等形式，教育引导大家把党纪学习教育落到实处。市纪委监委还举办“法律法规学习月”活动，建立“日学一时、周学一章、每周一测”学习制度，对照《条例》逐章逐条分解学习任务，推动党纪学习教育走深走实、入脑入心。

　　在具体实践中，全市各级纪检监察机关不断丰富形式载体，认真学纪、全面知纪、对标明纪、笃行守纪。孟津区纪委监委制定“分类精讲精学”学习套餐，组织业务骨干围绕日常监督检查、纪法知识交流、典型案件复盘等，开展研讨学习。市城乡一体化示范区纪工委监察工委建立“业务知识我来讲”“岗位练兵、技能比武”等平台，推动党纪学习教育与本领提升齐头并进。瀍河区纪委监委在“三会一课”、工作例会等会前设置“会前说纪”环节，系统解读《条例》修订重点、主要变化。洛宁县纪委监委建立“会前一刻钟”学习模式，结合纪检监察业务特点、纪检监察干部能力短板和当前重点工作，通过“专题讲学+案例分析、经验交流+心得分享”方式，强化对《条例》的理解运用。

　　加强纪律教育既要有润物无声的正向引领，也要有触及灵魂的警示震慑。市纪委监委持续深化以案为鉴、以案明纪，用身边事教育身边人，通过编印严重违纪违法党员领导干部忏悔录、党员干部违反六大纪律典型案例汇编，促使党员干部从违纪违法典型案例中汲取深刻教训，真正把“不敢腐”的震慑转化为“不想腐”的自律。同时，市纪委监委还及时更新丰富警示教育资源库，截至目前已入库警示教育片55部、忏悔视频51部。

　　全市纪检监察机关坚持走在前作表率，切实推动纪检监察干部以反面典型为鉴，揽镜自照。在五四青年节前夕，宜阳县纪委监委以年轻纪检监察干部为主体，以“党校老师讲《条例》+观看警示教育片+参观廉政教育基地”方式，开展纪法教育和青年同行系列活动。偃师区纪委监委组织纪检监察干部观看警示教育片，结合片中案例，紧扣党的六大纪律开展代入式、互动式交流讨论，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

　　市纪委监委有关负责人表示，下一步将全面对照党纪学习教育要求，压实工作责任，推动纪检监察干部熟知精通纪律、自觉遵守纪律、严格执行纪律，确保党纪学习教育取得实实在在成效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 闫雅静）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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