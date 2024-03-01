直冲35℃！刚刚，洛阳发布最新天气预报

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降，19日前后受高空槽东移影响，我市有一次降水过程。

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降，19日前后受高空槽东移影响，我市有一次降水过程。 刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降，19日前后受高空槽东移影响，我市有一次降水过程。 具体预报 今天夜里到明天白天：全区晴天间多云，偏南风2级到3级，最低气温15℃～17℃，最高气温32℃～34℃。 明天夜里到后天白天：全区晴天到多云，偏南风3级左右转偏北风4级到5级，最低气温17℃～19℃，最高气温26℃～28℃。 16日(周四)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温14℃～30℃。 17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～35℃。 18日(周六)：晴天到多云，气温21℃～34℃。 19日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温22℃～32℃。 20日(周一)：小阵雨转多云，气温22℃～30℃。⑥