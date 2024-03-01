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直冲35℃！刚刚，洛阳发布最新天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳气象 2024.05.13 19:03

　　刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，14日夜里至15日受冷空气影响，风力较大，气温较前期明显下降，19日前后受高空槽东移影响，我市有一次降水过程。

　　具体预报

　　今天夜里到明天白天：全区晴天间多云，偏南风2级到3级，最低气温15℃～17℃，最高气温32℃～34℃。

　　明天夜里到后天白天：全区晴天到多云，偏南风3级左右转偏北风4级到5级，最低气温17℃～19℃，最高气温26℃～28℃。

　　16日(周四)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温14℃～30℃。

　　17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～35℃。

　　18日(周六)：晴天到多云，气温21℃～34℃。

　　19日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温22℃～32℃。

　　20日(周一)：小阵雨转多云，气温22℃～30℃。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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