洛阳多部门联合开展实战拉动演练活动

日前，市消防救援支队联合卫健、交警、住建、燃气、供电、电信等部门，开展“守护·使命2024”实战拉动演练活动，全面检验消防救援队伍实战能力，扎实做好防灾减灾救灾各项工作。
日前，市消防救援支队联合卫健、交警、住建、燃气、供电、电信等部门，开展“守护·使命2024”实战拉动演练活动，全面检验消防救援队伍实战能力，扎实做好防灾减灾救灾各项工作。
日前，市消防救援支队联合卫健、交警、住建、燃气、供电、电信等部门，开展“守护·使命2024”实战拉动演练活动，全面检验消防救援队伍实战能力，扎实做好防灾减灾救灾各项工作。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 摄影报道）
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