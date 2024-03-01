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强村富民！汝阳聚力推动乡村跨越式发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 19:33

　　和美乡村，“汝”此香甜。13日下午，洛阳市乡村振兴观摩第三组走进汝阳县陶营镇，实地观摩乡村振兴的经验做法。

　　位于罗营村的中原红薯种业中心内绿意盎然，年销售种苗接近1亿株，推动育苗优势产业集群全面起势。

　　在柿园村，集幼儿托育、技能培训等功能区为一体的乡里中心成为村里最热闹的地方。

　　在上坡村，九龙潭、木栈道等景点，游客络绎不绝，数字乡村运营平台累计实时分红近18万元。

　　在南寺村，依托杜康文化兴建的玄武庄温泉度假区加紧推进，年底投用可带动周边500人就业。

　　在姚沟村奶牛养殖基地，“合作社+农户+深加工”模式，示范带动当地更多群众深度融入奶牛产业的发展链条。

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　　去年以来，汝阳县学习运用“千万工程”经验，以“强村富民，建设宜居宜业和美乡村”目标为引领，聚焦“南菇菌、中薯烟、北种养”特色农业产业发展，引龙头强品牌，持续完善乡里中心功能服务，探索实践数字化乡村运营新模式，一幅宜居宜业的和美乡村崭新画卷正在汝阳大地徐徐铺开。

　　聚焦特色产业。汝阳通过“引龙头、请人才”，科技赋能香菇、红薯、奶牛等特色产业；发布汝阳水果红薯“薯小龙”、汝阳花菇“菇小凤”两大战略品牌，全县红薯销售均价同比增长33%、湿(干)花菇销售均价同比增长10%和16%。

　　聚焦基层服务。汝阳乡里中心建设坚持“不看装修看服务实效”，“一村一策”完善个性化服务，村级养老服务点全覆盖，基层医疗体系建设经验获全国推介。

　　聚焦乡村建设。以“百里画廊”、供排水一体化为基础，积极融入“生态伏牛一号”旅游公路，建成“百里画廊”旅游风景道，将全域生态、文化、产业等资源串珠成链，以路联景、以路兴产、以路富民，推进乡村面貌跨越式改善。

　　聚焦筑牢根基。汝阳县坚持以“五星”支部创建为引领，创建“五星”支部5个、“四星”支部27个。今年规划创建“五星”支部7个、“四星”支部34个，努力实现“乡乡有五星，村村争五星”目标。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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