吓一跳！栾川一女子车里竟然钻进一条蛇

如果您正准备给电动汽车充电，突然发现车里钻了一条蛇，您会有何反应？这种事儿让栾川县的杨芳(化名)遇到了。

如果您正准备给电动汽车充电，突然发现车里钻了一条蛇，您会有何反应？这种事儿让栾川县的杨芳(化名)遇到了。

近日，栾川县消防救援大队兴华路消防救援站接到一起报警称，在该县城关镇某小区，一条蛇钻进了车里。消防队员李志豪和队友迅速与报警人杨芳取得了联系。

原来，杨芳下班回到家，打开电动汽车充电盖准备充电，在充电口里发现一条滑溜溜的东西，仔细一瞧竟是一条蛇，在惊魂未定之中报警求助。

李志豪和队友到达现场后，打开电动汽车的充电盖，看到一条蛇的尾巴外露。他们先用捕蛇夹夹住蛇尾，以防蛇逃窜，随后，打开引擎盖，只见一条菜花蛇在里面盘着。“这是一条小蛇，体长50厘米左右，有成人中指那么粗，可能是从车的底盘下方钻进去的。”李志豪说，他们用捕蛇夹夹住蛇的身体，将其拖拽出来，放进编织袋，带至野外放生。

李志豪说，蛇属于冷血变温动物，温度低时，它的活动能力减弱，便会找温暖的地方待着。车熄火后，引擎盖下还有余温，对蛇来说是个舒适的休息场所，因此会出现蛇爬进车里的情况。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 田瑞琪 王倩 文/图)