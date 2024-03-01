洛阳首个家长驿站揭牌

近日，我市首个家长驿站在市东方第四小学揭牌。 近日，我市首个家长驿站在市东方第四小学揭牌。 “家长驿站是家校社协同育人的重要阵地。”市妇联负责人介绍，将深入落实市委关于深化家校社协同育人工作的部署要求，依托家长驿站，积极开展家庭教育辅导工作，帮助家长解决家庭教育中的疑难问题。 我市首个家长驿站取名为“和美”家长驿站。家长驿站的家庭教育指导师来自市家庭教育指导服务中心、市东方第四小学家庭教育指导教师团队，将围绕家庭教育理念、家庭教育方法、亲子沟通技巧、学生心理健康教育等开展辅导。有疑问的家长可以预约并提出问题，家庭教育指导师会与家长在家长驿站深度交流，为家长开出“家教处方”。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利 林晓艳）