洛阳一企业获颁全市首张数据产权登记证书

记者从市工信局获悉，日前，洛阳数字信息产业发展有限公司获颁全市首张数据产权登记证书，为我市数字经济发展提供有力支撑。

记者从市工信局获悉，日前，洛阳数字信息产业发展有限公司获颁全市首张数据产权登记证书，为我市数字经济发展提供有力支撑。

该证书由郑州数据交易中心颁发，有效期一年，是该中心对企业登记的数据资产相关信息进行审查后发放的登记认证凭证。

除证书编号外，数据产权登记证书包含7项主要信息，分别是资产编号、资产名称、资产类型、产权类型、登记主体、统一社会信用代码和有效期，用于证明数据产权的归属和权利状态，保护数据主体合法权益。

于2022年成立的洛阳数字信息产业发展有限公司，是伊川产业投资发展有限公司为快速布局信息化系统建设与数字经济产业打造的重要载体，主营业务包括信息数据资产运营、系统集成及系统平台运营等。

获颁证书后，该公司成为我市首家获得数据产权登记凭证的企业，实现了“伊川县先进制造业开发区交通车辆静态数据”这一数据资源产权的登记确权，为我市推进数据要素市场化探索起了示范作用，也为后续数据交易流通、收益分配、数据治理、全流程监督等其他环节提供了合规支撑，有助于维护数据要素市场参与主体的合法权益，能够进一步促进企业数据要素高效流通、充分使用，释放数据要素潜在价值。

作为全省首批数据要素市场培育试点城市之一，后续我市将充分挖掘数据价值，加快促进数据高效流通使用，在推进数据资源场景应用拓展方面形成可复制、可推广的试点成果，以“数”赋能加快培育发展新质生产力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 麦锐光)