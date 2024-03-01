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5月20日开始报名！伊滨区招聘幼儿园聘用制教师85人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊教发展 2024.05.14 10:44

　　昨日，“伊教发展”官方公众号发布消息称，为满足幼儿园教育教学需求，洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85名，均为教学岗位。具体内容如下：

　　报考资格条件

　　1.学历要求：全日制大专及以上学历。

　　2.年龄要求：45周岁以下(1979年12月31日后出生)。

　　3.教师资格要求：应具有学前教育资格证。

　　招聘程序

　　应聘者关注“伊教发展”微信公众号，根据公告指定时间到达指定地点，参加现场报名、资格审查及面试、试讲答辩等环节。

　　(一)报名与资格审查

　　报名时间：2024年5月20日——5月21日(8：30-11：30，15:00-18:00)，报名地点：洛阳市伊禾小学(新源路与提驾庄街交叉口)，报名时需现场提交：

　　1. 《2024年伊滨区招聘幼儿园聘用制教师报名登记表》;

　　2.近期免冠1寸照片两张;

　　3.有效身份证原件及复印件;

　　4.学历证书原件及复印件;

　　5.有效期内的学历电子注册备案表;

　　6.教师资格证原件及复印件。

　　(二)面试

　　面试采用考生自我介绍和评委考察方式，主要考察考生的综合素质以及语言表达、逻辑思维等方面能力。面试满分100分，80分及以上者为合格，面试合格者进入试讲答辩程序。

　　(三)试讲答辩

　　试讲采取在现行相应学科指定教材中随机抽课的方式，考生备课15分钟，试讲10分钟。

　　答辩内容为教育教学相关知识，答辩时间5分钟。

　　试讲答辩满分100分，其中试讲80分，答辩20分，总成绩低于80分者不予聘用。

　　(四)确定初步人选

　　试讲答辩成绩现场公布，招聘小组根据试讲答辩成绩和招聘计划，按照从高分到低分的顺序确定初步人选。如果末位出现试讲成绩并列，依次按学历层次、面试成绩确定拟聘用人员。

　　咨询电话：

　　0379-69660896(工作日8:30—12:00，15:00—18:00)。

　　详见：>>>2024年洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85人公告
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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