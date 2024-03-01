5月20日开始报名！伊滨区招聘幼儿园聘用制教师85人

昨日，“伊教发展”官方公众号发布消息称，为满足幼儿园教育教学需求，洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85名，均为教学岗位。

昨日，“伊教发展”官方公众号发布消息称，为满足幼儿园教育教学需求，洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85名，均为教学岗位。 昨日，“伊教发展”官方公众号发布消息称，为满足幼儿园教育教学需求，洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85名，均为教学岗位。具体内容如下： 报考资格条件 1.学历要求：全日制大专及以上学历。 2.年龄要求：45周岁以下(1979年12月31日后出生)。 3.教师资格要求：应具有学前教育资格证。 招聘程序 应聘者关注“伊教发展”微信公众号，根据公告指定时间到达指定地点，参加现场报名、资格审查及面试、试讲答辩等环节。 (一)报名与资格审查 报名时间：2024年5月20日——5月21日(8：30-11：30，15:00-18:00)，报名地点：洛阳市伊禾小学(新源路与提驾庄街交叉口)，报名时需现场提交： 1. 《2024年伊滨区招聘幼儿园聘用制教师报名登记表》; 2.近期免冠1寸照片两张; 3.有效身份证原件及复印件; 4.学历证书原件及复印件; 5.有效期内的学历电子注册备案表; 6.教师资格证原件及复印件。 (二)面试 面试采用考生自我介绍和评委考察方式，主要考察考生的综合素质以及语言表达、逻辑思维等方面能力。面试满分100分，80分及以上者为合格，面试合格者进入试讲答辩程序。 (三)试讲答辩 试讲采取在现行相应学科指定教材中随机抽课的方式，考生备课15分钟，试讲10分钟。 答辩内容为教育教学相关知识，答辩时间5分钟。 试讲答辩满分100分，其中试讲80分，答辩20分，总成绩低于80分者不予聘用。 (四)确定初步人选 试讲答辩成绩现场公布，招聘小组根据试讲答辩成绩和招聘计划，按照从高分到低分的顺序确定初步人选。如果末位出现试讲成绩并列，依次按学历层次、面试成绩确定拟聘用人员。 咨询电话： 0379-69660896(工作日8:30—12:00，15:00—18:00)。 详见：>>>2024年洛阳市城乡一体化示范区教体局招聘幼儿园聘用制教师85人公告⑥