学习运用“千万工程”经验 河洛乡村蹄疾步稳踏上振兴之路

民之所望，政之所向。一年来，洛阳学习运用“千万工程”经验，深入实施“151”工作举措，突出抓好“4+2”阶段性重点工作，农民收入高了一大截，人居环境有了新变化，乡村治理有了新提升。2023年，全市农村居民人均可支配收入达到19734元，同比增长7.8%，高于全省全国平均水平。

偃师区缑氏镇崔河村万亩小麦良种基地

民族要复兴，乡村必振兴。放眼河洛乡村，勤劳智慧的父老乡亲热爱生活，大家期盼有更高的收入、更宜居的乡村、更优质的公共服务……

民之所望，政之所向。一年来，洛阳学习运用“千万工程”经验，深入实施“151”工作举措，突出抓好“4+2”阶段性重点工作，农民收入高了一大截，人居环境有了新变化，乡村治理有了新提升。2023年，全市农村居民人均可支配收入达到19734元，同比增长7.8%，高于全省全国平均水平。

特色产业加快发展

新安县仓头镇郭庄村牡丹种植基地

聚焦做好“土特产”文章，贯通产加销、融合农文旅，绿色杂粮、中药材、优质林果、食用菌种植分别达110万亩、105.6万亩、168.9万亩、3亿棒，牛羊饲养量分别达49.6万头、158万只，民宿经济发展全面起势，群众在特色产业发展中鼓起了“钱袋子”。

劳动力技能培训扎实推进

栾川县合峪镇蕙兰文化产业园

聚焦群众技能增收，结合产业发展实际和市场用工需求，累计培训32.67万人次，农村劳动者素质持续提升。“嵩州焊工”“栾川旅游金管家”“伊川护坡工”等获评全省区域人力资源品牌。