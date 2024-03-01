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徐张艳率衢州市考察团来洛 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 08:13

深化交流合作加强协同联动
携手谱写高质量发展新篇章
徐张艳率衢州市考察团来洛 徐衣显参加

　　11日至12日，浙江省衢州市考察团一行来洛，考察新文旅产业发展、乡村振兴等工作。衢州市市长徐张艳带队，洛阳市市长徐衣显参加有关活动。

　　徐衣显对徐张艳一行的到来表示欢迎。他说，洛阳是文化底蕴深厚、资源禀赋优越的“千年古都、牡丹花城”，也是产业体系完备、科技实力突出的现代化工业城市、国家创新型城市。近年来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓构建新发展格局、黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区崛起等国家重大战略机遇，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，着力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，风口产业集聚成势，文旅融合顶流出彩，推动高质量发展迈出了新步伐。衢州是国家历史文化名城，文旅资源丰富、产业基础坚实、区位优势明显，正深入推进“融杭联甬接沪”，成功加入杭州都市圈，全面融入长三角一体化发展，与洛阳合作空间巨大、前景广阔。希望双方加强沟通交流、深化互学互鉴，发挥人文相通、区位相济、资源互补等优势，在文旅融合、产业发展、交通物流等多方面加强务实合作，共同谱写区域协同、陆海联动的高质量发展新篇章。

　　徐张艳赞扬了洛阳经济社会转型发展成就，以及在文旅融合、乡村振兴等工作中的有益探索。她表示，当前，衢州市忠实践行“八八战略”、奋力推进“两个先行”、努力打造“重要窗口”，以文旅深度融合工程为抓手，加快打造四省边际全域旅游桥头堡。希望以这次考察为契机，认真学习洛阳经验做法，厚植友谊、携手并进，加强文旅互推、产业互动、信息互联、资源互享，全力推动两地合作迈向更宽领域、更高层次，努力实现优势互补、共赢发展。

　　在洛期间，考察团一行到洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城、大河荟文商旅综合体、魏坡·新序等处考察文物保护利用、新文旅产业发展、乡村旅游运营等工作。

　　衢州市领导徐利水，洛阳市领导李刚、何武周等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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