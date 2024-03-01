“他一路背我到医院” 老人想借助媒体表扬帮助过自己的民警

“我突发疾病，他一路背我到医院。”近日，洛阳晚报编辑部收到了一封来自市民王老太太的感谢信，她想借助媒体表扬一位姓朱的民警，感谢朱警官背着她去医院看病。

“我突发疾病，他一路背我到医院。”近日，洛阳晚报编辑部收到了一封来自市民王老太太的感谢信，她想借助媒体表扬一位姓朱的民警，感谢朱警官背着她去医院看病。

王老太太今年88岁，家住涧西区广州市场，患有糖尿病、高血压等多种疾病。3月2日下午4点多，她和女儿去超市购物，回家路过天津路东升一小门口时，她突然感到头晕心慌，而且双腿发软无法行走。

女儿见状，将她搀扶到路边休息，然后打算拦一辆出租车去医院，却始终不见出租车路过。其间，一家手机店的工作人员搬来一把椅子，让老人坐下休息。

“我想着歇一会儿就好了，但症状并没有减轻。”王老太太说，就在她一筹莫展之际，一名来学校接孩子的男子过来询问情况。该男子30多岁，中等个儿、瘦瘦的，看起来很精神。

让王老太太感动的是，该男子试着搀扶她去医院，发现她走不成路，就把她背在身上，一直背到了市第六人民医院门口。“他从医院找来一辆轮椅，把我推到急诊科后才离开。”老人说，她和女儿询问对方的个人信息，对方只说自己姓朱，从部队转业到洛阳市公安局上班不久。

王老太太在医院住了近10天才好转回家。她思维和行动都很迟缓，书写比较困难，多日才写完这封信。老人说，她希望借助晚报表扬感谢这位不留名的好同志，弘扬社会正气。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）