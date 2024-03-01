学生、同事等追忆徐金星：笔下千秋河洛史 身上一派君子风

昨日，著名文史学者徐金星先生的遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行，现场送别的他的学生、同事等人士追忆了他的感人往事和高尚品德。

徐金星参与2006年“重走丝路申遗采风活动”（图片由洛阳丝绸之路与大运河研究会提供）

昨日，著名文史学者徐金星先生的遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行，现场送别的他的学生、同事等人士追忆了他的感人往事和高尚品德。

他感染和影响着身边的每个人——洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心副主任王阁

在我的印象里，徐老师一直精神矍铄，整天忙碌在宣传河洛文化的各种活动中。

他病重时，我们到医院看望，当时他虽然讲话不清楚，但头脑清醒，一直跟家人说要回家。他挂念着案头尚未完成的两部书稿。

我是1988年从洛阳大学文物考古专业毕业被分配到洛阳市白马寺汉魏故城文管所工作的。刚上班时，我工作、学习方面有时做得不好，会受到徐老师批评，还被他训哭过几次。后来熟悉了，我有时候还犯犟脾气与徐老师犟嘴，他像家长一样笑着又气又无奈地说：“你这犟闺女啊！”

我从一个懵懂的毛丫头成长为单位的业务骨干，离不开徐老师的言传身教和悉心栽培。

徐老师最令我敬佩的，是他科学严谨的学术态度和活到老学到老的劲头。他退休后还继续发挥余热，奋斗在宣传弘扬河洛文化的一线。我头脑中时常浮现他戴着老花眼镜，一页页翻看资料的画面。他不会用电脑打字，稿子都是一个字一个字写出来的，手稿修改也规范、清晰。

他胸襟宽广，平易近人。只要爱好洛阳历史文化，都可以成为他的朋友。记得2021年4月，汉魏洛阳志愿者团队成立时，特别邀请徐老师去做嘉宾。他不顾年迈的身体和夜晚奔波，给大家上了一堂很有分量的历史课，鼓励大家争做宣传洛阳、传播洛阳历史文化的“使者”。后来，很多志愿者甚至和他成了忘年交。

他对学术尊严的坚守，让我时时自警——洛阳理工学院人文与社会科学学院院长扈耕田

我1999年7月研究生毕业，被分配至洛阳大学(现洛阳理工学院)工作。当时，我对研究方向、研究方法等都不太明了，幸得徐老师指导。

在他对我长期的指导过程中，有一件事让我印象深刻。有一天，他在书中读到了我的一个观点，认为非常有价值，但因该书是合著，我写的那部分只是其中一个章节，书的封面上并没有我的名字。他说这个观点很新，很重要，一定要宣扬这个观点的提出者。此后，他在学术报告中，每提到这个问题，总要强调“扈耕田指出”，这让我铭记在心。

徐老师谦和可亲，很幽默，但也有“吓人”的一面。有一次，我把一个学术会议论文集的书稿给他看。看到其中一篇时，他忽然把书稿扔到桌子上说：“这也算论文？您也打算收进去？”那种严肃的神情，让我悚然一惊，直到现在想起此事，仍能感觉到他对学术尊严的坚守。

翻阅和老师的微信聊天记录，看到他去年2月17日发来的一条：“你好！看到了你关于河洛文化概念的论文，很好！很好！很好！大大点赞！”我不由泪眼模糊：“其言何循循，其容何蔼如。”

他是我们的“活词典”——洛阳丝绸之路与大运河研究会执行会长宁健

我和徐金星老师相识于2006年8月。那时，我刚返洛开始第二次创业，打算筹划“重走丝路申遗采风活动”。此前拜读过徐金星老师的著作，知道他对丝绸之路研究颇深，便想请他以学术顾问的身份指导一下这次活动。

在西工区一个简陋的办公室，我拜访了徐老师。那天，他穿了件有几处破洞的白色背心，屋内仅有一张破旧的案台和一把多次修补的藤椅，案台、地面到处是摆放整齐的书和文稿资料。听完来意，徐老师答应全程参加，我窃喜活动有了主心骨。

2007年5月，由徐金星老师担任法定代表人和会长的洛阳丝绸之路与大运河研究会正式成立，这是他唯一一个担任法定代表人的学术团体。学会成立以来，在他的带领下先后组织了“一带一路与洛阳”“互联网时代丝绸之路经济发展”等多期主题论坛，在社会上产生了热烈反响。徐金星老师曾多次出席大运河沿线城市学术研讨活动，多角度阐释隋唐大运河与洛阳的历史文化内涵。我虽有幸担任学会副会长多年，但完全属于学术圈的“小白”，是徐老师的谆谆教导，让我逐渐树立了以成果转化为主攻方向的信心。

徐老师尚在时，大家特别幸福，把他当成我们的“活词典”，给自己的懒惰找借口。如今他走了，我们将继承他的遗志，为传承弘扬河洛文化、丝路文化、运河文化、客家文化不遗余力。

他一直实事求是、谦和平易——文史爱好者董党伟

在我印象里，徐老师从不盛气凌人、浮夸说大话，一直实事求是、谦和平易。他身上有着“上善若水”的高贵品质，利万物而不争；他尊重他人、教诲后辈、温良恭俭，是如玉的君子。

港澳台青年学生来洛访问，他受邀去讲河洛文化。他骑着自行车去、回，从不麻烦他人接送。

2018年，我邀请徐老师给家乡的孩子们上课。临了，校长和老师们突然拿出纸墨请他写幅字，他怔住了，愣了一会，还是犹犹豫豫写下了“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”。到家不久，他就给我打电话说：“我平时不怎么写毛笔字，字写得太不好了，实在是羞于见人。我思来想去，还是把那幅字收回来吧。”不得已，我又跑到学校把那幅字收了回来。

2006年丝绸之路申遗，我们计划重走丝绸之路，徐老师随团西行。他的加入，是我们最大的精神鼓励。西行路上很是艰辛，尤其是翻越阿尔金山的时候，半夜里山上下雪，车在路上打滑，稍有差池，就会坠入万丈深渊。

徐老师退休前一直围绕着汉魏洛阳故城遗址做研究，今年10月汉魏故城遗址博物馆就要开馆了，他竟然没有等到那一天。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 李晓楠）