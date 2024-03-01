产业富民！洛宁大力培育特色产业 鼓起农民钱袋子

13日，洛阳市乡村振兴观摩第二组走进洛宁县东宋镇的官东村、官西村、小宋村、大宋村、贾窑村等地，观摩乡村振兴重点工作开展情况。 在洛宁县东宋镇的苹果园里，连片种植的苹果树长势喜人，工人们忙碌的身影穿梭其中，果园里弥漫着泥土的气息和苹果的清香。 13日，洛阳市乡村振兴观摩第二组走进洛宁县东宋镇的官东村、官西村、小宋村、大宋村、贾窑村等地，观摩乡村振兴重点工作开展情况。 近年来，洛宁县坚持把富民增收作为首要任务，不断培育壮大优质水果、牛羊养殖、优质烟叶、文玩核桃4大特色产业基地，带动农民人均可支配收入增长8.5%。 果面鲜红、果香浓郁、口感酸甜，洛宁县积极培育苹果新品种“瑞香红”，推动亩均产值从1.5万元提升至3万元以上，实现亩均效益倍增，力争建成全国最大的“瑞香红”苹果生产基地；依托木美土里公司，组建苹果产业研究院，创新应用“5G+智慧果园”模式，带来苹果产业二次技术革命。 雕刻、打磨、抛光、穿串，在洛宁县文玩核桃交易中心里，一串串文玩核桃手串在手艺人的精心制作下“新鲜”出炉。为推动文玩核桃产业从量的激增向附加值提升转型，洛宁县积极壮大雕刻加工、文旅文创、电商直销等业态，使得文玩核桃种植面积稳定在3.5万亩、年产值突破4亿元，占据市场70%以上份额，已成全国最大的文玩核桃基地。 下一步，洛宁县将进一步转变思维理念、提升能力素质、主动担当作为，奋力打造乡村振兴洛宁样板，走实乡村振兴“富民路”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）