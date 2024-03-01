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今年洛阳已为2270名残疾儿童提供康复救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 08:46

　　5月19日将迎来第34次全国助残日。12日，记者从市残疾人联合会(以下简称市残联)获悉，截至目前，今年我市已有2270名残疾儿童通过彩票公益金获得康复救助。

　　彩票公益金，取之于民，用之于民，专项用于社会福利、体育等社会公益事业。据介绍，“十四五”以来，我市争取中央、省级彩票公益金5706.5万元用于残疾儿童康复救助项目，2024年计划为2511名残疾儿童提供康复救助。

　　补助标准

　　自2023年1月1日起，我市残疾儿童康复救助项目提标扩面，年龄范围由0岁至6岁扩大为0岁至14岁，根据康复需求，受救助者可获得康复训练、辅助器具适配、手术等康复救助。

　　●康复训练类

　　0岁至6岁听力、言语、肢体(脑瘫)、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助标准为16000元/人/年；7岁至14岁听力、言语、肢体(脑瘫)、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练补助标准为12000元/人/年；视力残疾儿童补助标准为1000元/人/年。

　　●辅助器具适配类

　　助听器平均补助标准为4800元/人(两台全数字助听器，含适配服务费)；假肢、矫形器平均补贴标准为5000元/人；轮椅、坐姿椅、站立架、助行器、盲杖等平均补助标准为1500元/人，原则上同一类型辅具2年内不得重复申请。

　　●手术类

　　对实施人工耳蜗手术和肢体矫治手术的残疾儿童，经多重医疗保险政策按规定报销后，低于一次性补助费用的实报实销，超出一次性补助费用的，超出部分费用自理。配置基本型人工耳蜗手术每人给予一次性补助12000元(含人工耳蜗术后开机和调机费)，肢体残疾儿童矫治手术每人给予一次性补助17200元(针对住院期间费用)。

　　申请方式

　　具有我市户籍或居住证，符合条件的视力、听力、言语、肢体(脑瘫)、智力残疾儿童和孤独症儿童，持诊断证明或残疾人证，可向户籍所在地残联申请。

　　残疾儿童是社会广泛关注、最具有抢救性康复价值的群体。市残联将在彩票公益金的支持下，坚持保基本、补短板、强弱项，秉持“应救尽救”的工作原则，创新体制机制，优化康复服务，着力保障残疾儿童康复服务顺利开展。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李林浩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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