闯新路！伊川以观念之变打造乡村振兴示范区

13日，洛阳市乡村振兴观摩第一组走进伊川县高山镇，实地观摩乡村振兴经验做法。高山村的丹参种植、张村的肉鸡养殖、侯村的供排水一体化、谷瑶村的“一宅变四园”等创新实践亮点纷呈。

以“三清两建”为抓手提升乡村治理；以高标准农田改造为切入打造乡村振兴示范区；创新“龙头企业做两端，农户和合作社做中间”模式，发展乡村产业……在乡村振兴实践中，洛阳市伊川县因地制宜、勇于创新，闯出了许多新经验、新路子。

13日，洛阳市乡村振兴观摩第一组走进伊川县高山镇，实地观摩乡村振兴经验做法。高山村的丹参种植、张村的肉鸡养殖、侯村的供排水一体化、谷瑶村的“一宅变四园”等创新实践亮点纷呈。

去年以来，伊川以“151”工作举措为统领，紧盯“4+2”重点工作，因地制宜、大胆创新，全力推进乡村振兴示范区建设，系统推进乡村产业、乡村建设和乡村治理，乡村振兴亮点纷呈、有声有色。

富民增收是乡村振兴的关键。伊川坚持把产业发展放在重中之重的位置，围绕龙头搞服务，构建体系抓提升，完成改造高标准农田8万亩，全部由北大荒托管运营。围绕“2+2+N”特色产业体系，深化与国家谷子、甘薯产业技术体系合作，特色产业发展面积超过30万亩。坚持“龙头企业做两端、农户和合作社做中间”，与立华养殖、中电农创、洛阳农发深入合作，养殖规模持续扩大。今年一季度，伊川农民人均可支配收入5996元，同比增长8.9%。

宜居和美是乡村振兴的题中之义。伊川坚持以乡镇为单位连片开展“三村”创建，实现人居环境全域提升。在垃圾处理上，合理规划布局垃圾中转站，服务半径最远不超过3公里。在治理农村污水上，实施185个村供排水一体化运营工作。在农村道路提升上，全年计划修建150公里。针对农村“空心村”问题，当地探索开展空闲宅基地整治试点工作，用于增减挂钩指标交易、乡村道路修建、宅基地补划及“一宅变四园”。

乡村治理是乡村振兴的基础。伊川坚持“抓两头、带中间”，扎实开展“五星”支部创建，全面推广“一网双联多元”乡村治理体系和积分制管理，全县共划分1100多个网格，1.2万多名党员加入网格员队伍，有效调动群众参与清洁家园、村务管理的积极性。同时，聚焦完善农村服务功能，全面推进乡里中心建设，以整合、改建、盘活现有场所为主，积极探索“公建民营”“场所换服务”等公益性＋市场化运营方式，已建成、投用乡里中心284个。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 赵晨熹 文/图）