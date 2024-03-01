加强全过程管理 推动人大监督工作提质增效

11日，市人大常委会组织召开“监督质效提升年”活动专题座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 11日，市人大常委会组织召开“监督质效提升年”活动专题座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 会上，洛龙区、西工区人大常委会班子成员及各工委室负责同志围绕“监督质效提升年”活动开展及问题查摆情况进行发言，深入分析影响监督质效提升的突出问题，提出针对性意见建议。 李保国指出，提升人大监督质效，选准项目是前提，找准问题是关键，整改到位是保证。要精细化确定监督项目，紧盯群众反映最强烈、制约发展最突出的问题校准监督靶向，有的放矢调整监督项目与切入点，强化重要领域、关键环节监督，确保人大监督精准有效。要敢于监督善于监督，积极探索创新监督方法，科学选定监督方式，确保监督方式与监督项目相匹配、相适应，打造《洛阳市古树名木保护条例》执法检查监督样板，成立监督项目专班，引入第三方力量，推动市县人大上下联动，统筹各方监督力量，提高监督科学性、专业性。要做好监督公开，以公开促公正，提高人大监督工作透明度，推动人大监督公开规范化、常态化，以小见大开展监督全流程宣传，及时公布人大监督进展与成效，提高代表、群众参与积极性。要树牢全过程监督理念，打造全过程监督“闭环”，强化跟踪问效，明确整改责任主体与完成时限，运用满意度测评等方式做好“监督的再监督”，确保监督不留盲区，推动监督、整改、治理有机融合、有效贯通，做好监督工作“后半篇”文章，以切实有效监督为现代化洛阳建设贡献人大力量。 市人大常委会副主任徐新参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)