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和美宜居！宜阳县大力绘就美丽乡村新画卷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 18:52

　　初夏时节，漫步在宜阳县乡村，映入眼帘的是蓝天碧水，美丽家园……

　　13日，洛阳市乡村振兴观摩第二组走进宜阳县香鹿山镇的下韩村、香泉村、甘棠村、龙王村、段村村等地，实地感受宜居宜业和美乡村。

　　近年来，宜阳县持续推进乡村环境整治，助力村容村貌出新彩、亮新颜。

　　供排水一体化建设是一项造福于民的民生工程。宜阳县重点做好供排水一体化建设后半篇文章，在前期建设的基础上，又整合资金9000余万元，统筹推进5个水厂1.7万户规模化集中供水入户工程，同时狠抓运营管理，实现“水所到乡、运维到村、服务到户”，确保常态长效发挥作用。

　　为推动村庄实现“环境美”向“生活美”转变，宜阳县全域开展“一宅变四园”行动，引导群众整理废弃宅基、拆墙增绿，把房前屋后打造成花园、菜园、果园、游园，因户施策建设微景观、实施微改造，着力让老旧村庄变成花园村庄。

　　宜阳县还统筹推进示范片区建设，以香鹿山、锦屏、樊村等6个乡镇示范片区建设为重点，按照“连片打造、整体提升”的原则，将村庄建设与各自的乡村产业、农田建设、文化旅游等融合，打造特色鲜明、样式各异的示范片区。其中香鹿山镇下韩村利用“三清两建”收回资产资源，建成民俗窑洞24间、运营业态8个，打造集餐饮、民宿、亲子娱乐为一体的月亮湾休闲度假区。村集体合作社通过举办花卉种植、养护、家政等培训，提升花农技能，参与景区建设，实现共建共治共享。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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