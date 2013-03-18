日前，记者路过杭州环城西路8号，发现有一套与西湖仅一条马路之隔的房子以1.1亿元的价格在挂牌出售。几经辗转，记者联系上了房主的老朋友——多年来一直在杭州帮忙打理这套房子的丁先生。丁先生介绍，房子总面积448.6平方米，共有6室3厅3卫1厨1阳台，含3个地下车位。这段时间房主委托丁先生挂价1.1亿元出售，折合每平方米单价约24.5万元。

记者在杭州几家知名中介公司，查询了一下西湖边二手公寓的挂牌价；也咨询了几位专做豪宅生意的中介业务员，他们认为目前这一套应该是西湖边单价最贵的公寓了。

16年的老房子能卖1.1亿元 胜在稀有地段绝美湖景

为什么这套公寓挂价这么高？丁先生向记者详细述说了这套公寓这些年的销售过程。

西子公寓建筑年份约在2000年，是独幢小区，总楼层8楼，电梯房，楼顶有一个偌大的公用露台。整栋房屋西向西湖，总共25套房源。隔着环城西路的车水马龙，对面就是那一池西湖碧水。

西子公寓这套位于8楼的顶层公寓，可一览西湖美景，没有任何遮挡物体和建筑，与西湖可谓是零距离接触。路对面便是西湖六公园，不远处即是西湖有名的景点断桥，以及杭州青少年宫，往东是杭州著名的女装一条街武林路，紧临杭州最为繁华的延安路，往南有望湖宾馆、凯悦大酒店，可以说该房屋位置相当稀有。

绝美湖景加上地处市中心，房主很有底气地挂出了超亿元的价格。

主卧、客厅可见西湖山水

内部装修、公共大堂朴素简洁

9月13日中午，记者与丁先生约好在西子公寓门口碰面。丁先生拿着钥匙，带记者到公寓里实地探访了一番。

进入一楼大堂时发现，与现今市面上在售的豪宅金碧辉煌的大堂相比，这里的大堂装修就显得简洁多了。

大堂里有两台电梯，乘坐其中任何一台都能到8楼，出来是个宽敞的电梯间。市面上在售的豪宅，一梯一户已是非常高端的配置。而这套公寓坐拥两台电梯，相当于两梯一户。电梯间空荡荡的，没有堆放任何柜子或者杂物。

进入公寓之后，室内简直可以用空旷来形容。因为无人居住，公寓内没有家具和软装，红色的地板局部有一点点发黑，给人以上海老洋房那种历史厚重的感觉。厨房是白色的欧式橱柜，造型简洁，成色还很新。

客厅最西面是整面的落地窗，站在窗前，宝石山、保俶塔、断桥、孤山、雷峰塔……西湖全景尽收眼底，而且视野开阔，没有任何遮挡。在客厅左侧，有一间客卧，也是一面弧形大玻璃窗，可以欣赏西湖景观。客厅右侧的卧室比较小，窗户很大，湖景成了房间的最大点缀。

主卧和客厅一样宽敞，空间几乎是市面上所售豪宅的1倍大，带衣帽间、卫生间。安装着整面的落地窗，透过窗框看西湖山水，就像是一幅幅水墨山水画。

主卧的衣帽间和卫生间装修也比较简洁，记者仔细看了一下卫浴设施，倒也不是市场上那些进口的顶级品牌。

曾经有买家出价最高到过8800万但房主没舍得出手

丁先生说，房主陈先生就是这栋公寓的开发商，当初开发时陈先生自己保留了这套公寓，一直珍藏着没卖。2013年，丁先生曾经帮陈先生接待过一个浙江的买家，出价最高到过8800万元，可是陈先生还是没舍得出手。后来陈先生把房子过户到了儿子小陈手上，光过户税费就交了100多万元。2013年和2014年，小陈曾让丁先生把房子租出去，年租金60万元。

租期到了，租客搬走后房子就一直空着。今年，小陈又打算把这套房子出售。

目前陆陆续续有买家前来看房子，丁先生负责陪看、接待。记者向他打听，总价1.1亿元的房子，买家是派下属来看还是亲自前来呢？丁先生说，能买得起这个房子或者有意向的客户，身家基本在10亿以上，但他们对于这个价位的住宅也是相当慎重的，都很低调，自己和家人一起来看。