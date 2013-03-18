图表：天宫二号发射：天宫二号发射全过程新华社记者 高微编制

新华社酒泉9月15日电(记者 李国利、王婷)9月15日22时04分，我国第一个真正意义上的太空实验室——天宫二号，在长征二号FT2运载火箭的托举下奔赴太空。

明月清辉，西北戈壁的中秋，夜色宜人。乳白色的长征二号FT2运载火箭依偎着湖蓝色的发射塔架，静静等待又一个激动人心时刻的来临。

这是中国载人航天工程实施以来长征二号F运载火箭的第12次飞行。

自1999年神舟一号发射以来，中国航天人一步步向空间站时代迈进。2020年左右建成空间站，是中国载人航天工程启动时便定下的目标。

“30分钟准备！”零号指挥员王洪志的声音在酒泉卫星发射中心载人航天发射场上空响起。

王洪志是中国载人航天工程发射场系统的第5位零号指挥员。5年前的那个秋天，正是在他前任的口令声中，天宫一号开启了太空之旅。

天宫二号是天宫一号的备份产品，同样采用实验舱和资源舱两舱构型，全长10.4米，最大直径3.35米，太阳翼展宽约18.4米，重8.6吨。

“天宫二号与天宫一号的使命任务有所不同。”中国载人航天工程办公室副主任武平说，“天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室。”

天宫二号的任务包括接受神舟十一号载人飞船的访问，完成航天员中期驻留；接受天舟一号货运飞船的访问，考核验证推进剂在轨补加技术；开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术，以及在轨维修和空间站技术验证等试验。

“发射天宫二号，很重要的一点就是为中国空间站的建造进行关键技术验证。”中国载人航天工程总设计师周建平说。

皓月长空，星光点点。发射场又一次响起王洪志的声音：“5、4、3、2、1，点火！”

22时04分，长征二号FT2火箭喷涌着橘红色的尾焰徐徐上升，给这个月圆之夜，增添了一道迷人的靓色。

22时24分，中国载人航天工程总指挥张又侠宣布：天宫二号空间实验室飞行任务发射成功。

按照计划，天宫二号将在距地面393公里的轨道高度，分别与神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船交会对接。神舟十一号将于10月中旬发射，天舟一号则在明年上半年升空。

“这与中国未来空间站的轨道高度基本相同。”武平说。此前的载人飞行和交会对接任务，都是在距地面343公里的轨道高度上展开的。

“天宫二号发射是载人航天工程空间实验室阶段任务的核心任务之一。”周建平说，“空间实验室任务完成后，我国将开始建造中国空间站。”

2016年的中秋之夜，中国向空间站时代大步迈进……