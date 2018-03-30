第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月活动明日启动

昨日，《洛阳晚报》记者从市文广新局获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月活动将于4月11日至5月10日举办，活动期间将有9部剧目在洛演出18场，市民可享受低至每张30元的惠民门票。

昨日，《洛阳晚报》记者从市文广新局获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月活动将于4月11日至5月10日举办，活动期间将有9部剧目在洛演出18场，市民可享受低至每张30元的惠民门票。（>>>>专题）

●赠票

每部剧目计划拿出100张惠民票，赠予劳动模范、三八红旗手、优秀教师、环卫工人等。符合条件人员可持有效证件及相关证件到洛龙区宜人路中段洛阳歌剧院北门岗领取。

领票时间：演出当日的9时至12时、14时至18时，咨询电话：63927558。

●购票

方式一

展演月活动每部剧目计划拿出200张惠民票，市民凭有效证件可以每张30元优惠价购买，数量有限，先到先得。

方式二

借助国家文化消费试点城市建设工作，加大消费补贴力度，每部剧目针对每张180元、每张80元两个档次票价，给予购票者30%政府优惠补贴，优惠后的价格分别为每张126元、每张56元。

展演月活动期间，市民、游客进入微信公众号“文惠洛阳”相关页面，在线上领取二维码，凭此二维码到洛阳广播电视台3029房间购买实体票，演出当天凭实体票入场观看演出。咨询电话：63111380。（洛阳晚报记者 潘立阁）

第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月活动演出预安排

演出地点：洛阳歌剧院