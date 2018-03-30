牡丹文化节期间100辆客车应急

昨日，记者从市交运集团获悉，今年牡丹文化节期间，我市各汽车站将安排共计100辆应急客车。

昨日，记者从市交运集团获悉，今年牡丹文化节期间，我市各汽车站将安排共计100辆应急客车。（>>>>专题）

近日，我市各旅游客运企业陆续组织安全大检查活动，重点对车辆的技术状况、安全设施配备、驾驶员资格等进行检查。市运管局工作人员表示，旅游旺季即将到来，大家在乘坐旅游大巴时要注意其所属企业的相关经营资质，避免乘坐不具备安全运营条件的客车。

牡丹文化节期间，我市多个汽车站继续设置游客接待服务站、青年志愿者服务岗，增设旅客出行咨询服务台、茶水供应点等，还将为老、弱、病、残、孕旅客提供重点服务。

洛阳汽车站和锦远汽车站工作人员提醒：牡丹文化节期间，汽车站有不少志愿者参与服务，如果您在乘车、进站、买票方面遇到问题，均可向他们求助，也可到站内的服务台和流动服务岗咨询。洛阳汽车站服务电话：63239453，锦远汽车站服务电话：63195333。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 蔡艳慧）