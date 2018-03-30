今年牡丹文化节“文化消费有补贴”

市文广新局昨日透露，牡丹文化节期间“文化消费有补贴”活动实施方案已确定：今年牡丹文化节期间，我市将发放300万元惠民补贴资金，对各类文化消费进行补贴。

市文广新局昨日透露，牡丹文化节期间“文化消费有补贴”活动实施方案已确定：今年牡丹文化节期间，我市将发放300万元惠民补贴资金，对各类文化消费进行补贴。

微信平台领补贴

市文广新局相关负责人介绍，我市将通过发放文化惠民电子消费券的形式对各类文化消费进行补贴，补贴资金共300万元。市民可关注微信公众号“文惠洛阳”，在优惠活动板块中领取文化惠民电子消费券。

同时，进驻“文惠洛阳”平台的联盟企业也将推出一些让利促销活动，文化惠民电子消费券可与企业优惠券叠加使用，叠加后不得超过单笔消费总额的30%。

需要注意的是，每个微信账号在领取文化惠民电子消费券一周内必须使用，否则电子消费券将失效。

八大板块有优惠

逛展会

活动内容：结合第二届河洛文化大集、第二届非物质文化遗产博览会等优秀展会活动，开展文化惠民补贴。

补贴方式：按照20%比例，对市民购买展会内的文化类产品进行补贴。

乡村游

活动内容：以乡村文化旅游为主题，推出孟津、嵩县、栾川、洛宁、汝阳等县(市)区的乡村文化旅游项目，开展“最美乡村游”“最美小镇游”等主题活动。

补贴方式：按照20%比例，对乡村文化游产品进行消费补贴。

购文创产品

活动内容：洛阳三彩艺术博物馆、上阳宫文化园、洛阳九朝文物复制品有限公司等产品优质、市场口碑好的文创企业进驻“文惠洛阳”平台，开展“把洛阳礼物带回家”系列优惠活动。

补贴方式：按照20%比例，对市民购买的文创产品进行消费补贴。

唱歌看剧

活动内容：市民到进驻“文惠洛阳”平台的西工区星歌迷练歌城、洛龙区泉舜好声音等演艺场所进行消费，或到隋唐百戏城、洛阳歌剧院、市工人俱乐部、笑满堂曲艺社等演艺场所观看演出，将给予补贴。

补贴方式：针对优秀剧目展演月中的7部14场优秀剧目，每场剧目在“文惠洛阳”平台发放300张低价票。此外，按照30%比例，对市民欣赏演艺活动进行消费补贴；按照20%比例，对购买KTV充值卡的市民进行补贴。

艺术培训

活动内容：汇聚部落美术、番茄田艺术、黑暴舞蹈艺术学校等全市规模较大、知名度高的艺术类培训机构，发放优惠体验卡、打折卡等。

补贴方式：按照20%比例，对购买教育课程的市民进行补贴，补贴金额不超过300元。同时，培训机构也将推出一些优惠举措。

游泳健身

活动内容：汇聚世纪英豪健身俱乐部、亚体运动中心、吉彩游泳馆、水分子游泳运动中心等全市知名体育健身场所，开展“一起来健身”“感恩回馈健身嘉年华”等主题活动。通过“文惠洛阳”平台，发放优惠体验卡、打折卡等。

补贴方式：按照20%比例，对新办周卡、月卡、季卡、年卡等会员卡用户进行补贴，补贴金额不超过300元。同时，这些进驻商家还将推出送课、打折、返券等优惠措施。

欣赏大片

活动内容：吸纳洛阳奥斯卡影城、洛阳耀莱成龙国际影城、卢米埃影城、洛阳万达影城等商家进驻，依托“文惠洛阳”平台发放活动优惠券，开展票补促销、办卡优惠等活动。

补贴方式：按照20%比例，主要对100元、300元的充值卡进行补贴。普通影票每天定量发放优惠电影票，每周根据市场情况调整发放节奏。

购买图书

活动内容：汇聚市图书馆、市少儿图书馆、新华书店、席殊书屋、西工区城市书房等，开展精品图书展销、读书讲座、优秀图书推介会、图书捐赠、“书和咖啡”等主题活动，举办名家讲坛、阅读分享活动等。

补贴方式：按照20%比例对购书者进行补贴。(记者 朱艳艳 通讯员 杨颖奇)