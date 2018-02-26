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牡丹文化节期间，洛阳市将继续执行绕城高速豫C车辆免费通行政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-03 08:36

　　今年牡丹文化节期间，我市将继续执行绕城高速豫C车辆免费通行政策。昨日上午，记者在二广高速关林站看到，不少豫C车辆从ETC专用车道通过，方便快捷。

　　刚出站的刘先生说，他从瀍河站上高速，不用排队缴费，几分钟时间就到了关林站。由于工作需要，他经常走绕城高速，从去年实行绕城高速豫C车辆免费通行政策以来，至少为他节省了300多元的过路费。

　　关林站相关负责人表示，目前二广高速洛阳段共免征车辆110余万辆次，免征统筹金额700多万元，这还只占所有洛阳绕城高速的一小部分。

　　但也有没有免费通过的。昨日，市民孙先生因没有ETC设备，被收了过路费。市交通运输局相关负责人介绍，根据市政府与省交通运输厅签订的有关条款，洛阳籍小型客车行驶绕城高速公路实行车主免费、政府统缴政策，今年3月25日之前为过渡期，之后既不安装ETC设备又不申领ETC通行卡的，无法享受免费通行政策。

　　与安装ETC设备相比，只申领ETC通行卡的车辆需要走人工通道，稍显麻烦。但ETC通行卡办理时更加便捷，自绕城高速免费惠民政策执行以来，相关部门共发放ETC通行卡9万余张。目前，市民可现场或在网上办理ETC通行卡，其中现场办理免费。网上办理需要登录京东、淘宝网，搜索“中原通ETC”，进店购买10元套餐商品并提交所需资料，等候快递送货即可。

　　走高速免费，坐公交车也有福利。今年牡丹文化节期间，游客将大幅增加，为此，14条途经市区主干道和重要景区的公交线路已于4月1日起适当延长营运时间，包括10路、14路、17路、21路、26路、31路、53路、58路、60路、61路、64路、78路、85路、87路。

　　今年牡丹文化节期间，市公交集团还将组织志愿者在火车站、公园、大型超市、景点等公交站点，提供咨询、乘车指引、兑换零钱等志愿服务，迎接八方来客。(洛阳日报记者 张宁)
[ 责任编辑：马佳佳]
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