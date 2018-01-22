牡丹文化节将至 洛阳土著带你“逛吃”神都

第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月5日开幕，4月的洛阳牡丹也将再次燃爆全国，成千上万的游客将填满古都洛阳。龙门石窟、白马寺这些必打卡的游览地点，你是否都已经做足了攻略？洛阳人爱吃的美食都有哪些？本文将从一个洛阳土著视角带你看追寻那些景点附近的洛阳美食。

第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月5日开幕，4月的洛阳将再次燃爆全国，成千上万的游客将填满古都洛阳。龙门石窟、白马寺这些必打卡的游览地点，你是否已做足了攻略？洛阳人爱吃的美食都有哪些？作为洛阳土著，小编将带您边逛景点边追寻那些景点附近的洛阳美食。

来洛阳旅游，龙门石窟是必看景点，作为洛阳唯一的世界文化遗产，就像去北京看故宫，到曼谷看大皇宫一样。龙门石窟内最壮观的就是奉先寺的卢舍那大佛，这座佛像通高17.14米，头高4米，耳朵长达1.9米，相传面部轮廓模仿的就是武则天。

卢舍那大佛

伊河对岸看到的奉先寺

地理位置：洛阳市城南6公里处的伊阙峡谷间 开放时间：7:30～18:30 始凿年份：公元493年 保护等级：世界文化遗产

龙门石窟周边有一家在洛阳很出名的三旦羊肉汤，距离龙门石窟西北停车场仅3公里不到，位于广化寺路尽头（导航广化寺或者三旦羊肉汤均可）。

三旦羊肉汤

说起喝汤，就不得不提洛阳的早餐文化，作为一个土生土长的洛阳人，可以说没有什么事是一碗汤解决不了的，如果有，那就在汤里加50元的肉！

在洛阳早上喝汤就像在兰州早上吃牛肉面，在北京早上喝豆汁一样，但是——喝洛阳汤一周可以不重样，牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、鸡汤、豆腐汤、丸子汤、胡辣汤，你没看错，这些都是早餐，可见洛阳人对汤的热爱。

隋唐遗址植物园盛开的牡丹

龙门石窟看过了，羊肉汤也喝完了，就该去下一个景点了……

既然是来洛阳看牡丹，当然就不能错过洛阳大大小小的牡丹园了，隋唐遗址植物园是一个不错的选择（洛阳今年有牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园实行免费游园赏花，游客凭有效证件领取免费票入园），看完牡丹可以顺便把洛阳博物馆给逛了，作为十三朝古都，洛阳博物馆里的好东西就等您自己去发掘。

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洛阳博物馆

看完景就该填饱肚皮了。从洛阳博物馆驱车15分钟即可到达集休闲娱乐还能填饱肚子的泉舜购物中心，看到这儿是不是有种进了低价购物团的感觉，但体贴的小编真的想让您休息一下，星巴克、哈根达斯、海底捞、万达影城、各种儿童娱乐中心，在累了一天后吃个饭喝点东西应该很惬意，酒足饭饱后，泉舜购物中心北面正对着的就是亚洲最大的综合型音乐喷泉，周二周四周六晚上8点开始，感受一下啥是震撼。

亚洲最大综合型音乐喷泉

第二天，出发到洛阳的另一个景点——白马寺。作为中国第一古刹，有着1900多年的历史，有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。寺内保存了大量元代夹纻干漆造像如三世佛、二天将、十八罗汉等，十分值得观赏。

清晨的白马寺

白马寺曾经的塔顶（今年大年初一在微博上大火一把，相传摸过之后可以消灾去病）

地理位置：洛阳市洛龙区白马寺镇 开放时间：每日7:30-19:00 修建年代：东汉永平11年（公元68年） 著名景点：清凉台、元代夹纻干漆造像

去寺庙一般早上去比较好，早起就得吃早饭，在去往白马寺的路上有一家据说已有百年历史的洛阳老字号牛肉汤馆——马杰山牛肉汤。作为牛肉汤的铁粉，如果外地朋友来洛阳旅游，小编一定会带他到这里感受一下牛肉汤的味道。

马杰山牛肉汤

喝完汤、逛完白马寺，回到老城区，寻找古都的痕迹。穿过丽景门走在西大街上，擦肩而过的游客赋予了西大街新鲜的活力。西大街全长也就1公里左右，途中有一个古玩城可以逛一下，说不定可以淘到您喜欢的旅游纪念品。

丽景门

西大街

既然到了老城区就必须得尝一下最正宗的洛阳水席。真不同饭店始创于1895年，中华老字号、国家非物质文化遗产、中国名宴，1973年周恩来总理陪同加拿大总理特鲁多来洛阳访问时，品尝过水席第一道菜——洛阳燕菜后曾风趣地说：“洛阳牡丹甲天下，菜中也能生出牡丹花来”。真不同饭店内还有第一个关于饮食的专题性博物馆，也是目前为止规模最大的水席博物馆，有兴趣的可以参观一下。

真不同饭店

水席博物馆

21世纪重大考古发现“天子驾六”大型车马陪葬坑位于洛阳市东周王城广场，洛阳市在原地原址修建的遗址型博物馆。车马坑规模大，车子类型多，摆放整齐，气势宏伟，是当今世界独一无二的“驾六”遗存。

天子驾六车马坑

天子驾六

除了遗址，“天子驾六”周边的小吃也很多，步行5分钟边可到著名的小街锅贴。2009年，小街锅贴制作技艺被列入河南省非物质文化遗产名录。刚出锅的锅贴焦黄油润，沾着醋水，满满的都是幸福。吃完锅贴再来碗桂花汤圆，天热时还可以要冰镇的，非常好的饭后甜品。

小街锅贴

说完这些总觉得还差点什么，随着天气越来越热，洛阳的“三皮一线”（米皮、凉皮、擀面皮、米线）和塔西烧烤、十字街夜市将再次霸占人们的餐桌。十字街夜市160米长的街道两边摆满了各种风味小吃摊，饭点的时候在街上走动都像打仗。

3月30日21时的十字街夜市

十字街夜市

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