第36届中国洛阳牡丹文化节限行方案公布

为提高第36届中国洛阳牡丹文化节期间城市区道路通行效率，提升道路通行能力，缓解交通拥堵，给中外游客提供畅通有序的交通环境，按照市委、市政府“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的要求，本着喜迎八方游客、外地车辆优先的原则，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》等有关规定，第36届中国洛阳牡丹文化节期间，在城市区部分区域实行机动车绕行、错峰出行限行措施。

洛阳市人民政府

关于第36届中国洛阳牡丹文化节期间城市区部分道路实行机动车

绕行错峰出行限行的通告

洛政通〔2018〕6号

为提高第36届中国洛阳牡丹文化节期间城市区道路通行效率，提升道路通行能力，缓解交通拥堵，给中外游客提供畅通有序的交通环境，按照市委、市政府“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的要求，本着喜迎八方游客、外地车辆优先的原则，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》等有关规定，第36届中国洛阳牡丹文化节期间，在城市区部分区域实行机动车绕行、错峰出行限行措施，现通告如下：

一、货运车辆限行规定

2018年4月8日至5月1日每天8:00至19:00，二广高速白马寺站、瀍河站、龙门站，连霍高速洛阳站限制货车下站通行(运送鲜活水产、蔬菜等民生车辆除外)；原310国道洛白路偃师交界处的金村铁路桥至洛常路口段限制重、中型货车通行(货运车辆可在洛阳环城高速其他口下站通行或经G310偃师段←→G310与G207互通立交←→G207←→新G310←→S238洛常路段行驶)。

二、社会车辆限行规定

(一)限行区域

城市区：新街—南新安街(含)以西，华山路—中州西路—青岛路—瀛洲路(含)以东，陇海铁路线以南，洛河以北(含洛阳桥、牡丹桥、王城大桥、西苑桥桥面)区域。

(二)限行规则

1.工作日(周一至周五)尾号限行规则。4月8日至5月1日期间的工作日，每天8：00至19：00，悬挂“豫C”号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)实行尾号限行。具体为周一：车牌尾号为1和6的机动车限行；周二：车牌尾号为2和7的机动车限行；周三：车牌尾号为3和8的机动车限行；周四：车牌尾号为4和9的机动车限行；周五：车牌尾号为5和0的机动车限行。

2.双休日单双号限行规则。4月8日至5月1日期间的双休日(4月8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日)，每天8：00至19：00，悬挂“豫C”号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)，实行单号单日、双号双日行驶(单号为1、3、5、7、9，双号为2、4、6、8、0)。

三、补充规定

(一)下列车辆不受限行规定

1.非豫C号牌机动车；

2.军车、警车、消防车、救护车、工程救险车；

3.公共电(汽)车、出租客运(含运管部门认证的预约出租客运，不含租赁车辆)、校车、摩托车、12座(含)以上客车；

4.车身外观喷涂统一标识的行政执法车辆和道路清障专用车辆；

5.车身外观喷涂统一标识的环卫、园林、市政(含污泥运输)、热力、供水、供电、供气、供油、通信、邮政(含报刊发行、快递)、押运、保险勘验、新闻采访、事故快速理赔、医疗废物转运等涉及民生专用车辆。

(二)特殊情况

1.用于婚丧嫁娶的车辆可提前一天拨打“122”免费电话进行备案，当天按备案的时间和路线行驶(严禁遮挡号牌)；乘坐危急病人的车辆违反限行规定被查处的，可向交警部门说明情况，经查证属实的，不予处罚；

2.持有市区通行证的货运车辆，除执行2016年8月11日发布的《洛阳市公安局关于城市区货车限行和黄标车禁行的通告》外，还需遵守第36届中国洛阳牡丹文化节期间限行规定(运送鲜活水产、蔬菜等民生车辆除外)。

四、法律责任

驾驶机动车违反限行规定的，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第九十条及《河南省道路交通安全条例》第五十三条第二项和公安部有关规定，处以100元罚款，记3分；对不服从管理，拒绝、阻碍公安交通管理部门依法执行职务的从严追究责任。

该限行规定执行机关为洛阳市公安局交通警察支队。(洛政规—2018—8号)

特此通告。

2018年4月4日

限行日历