杨炳旭率队督查牡丹文化节节会氛围营造工作

昨日，市委常委、宣传部部长杨炳旭率队到我市主干道、高速公路出入口等处督查牡丹文化节节会氛围营造工作。 昨日，市委常委、宣传部部长杨炳旭率队到我市主干道、高速公路出入口等处督查牡丹文化节节会氛围营造工作。 督查组先后到二广高速关林站、连霍高速洛阳站、高铁龙门站、洛阳机场等处实地查看。根据相关工作安排，我市正对各类违规户外广告牌进行治理，并逐步加大公益广告投放力度。督查组发现，上述地点均悬挂有宣传社会主义核心价值观等内容的公益广告，但存在节会氛围营造不够等问题。 杨炳旭强调，牡丹文化节是我市重要的品牌节会，也是展示洛阳文明城市形象的重要平台。有关部门要按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，通过改革开放40周年、洛阳解放70周年纪念活动和“一带一路”建设等内容的宣传，为牡丹文化节营造良好的氛围。要突出社会主义核心价值观、喜迎八方宾朋等主题，以车站、机场、高速公路出入口、景点、城市主干道等为重点，加大公益广告投放力度，带动节会整体氛围提升。要明确分工、加强协作，广泛开展“治乱”“治脏”“治污”“治违”“治差”专项行动，深入推进文明城市创建和百城建设提质工程，以良好形象和有序环境迎接各地宾朋。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 陈志强）