杨炳旭到洛阳第五干休所等地慰问参加解放洛阳的老战士代表

今年4月5日是洛阳解放70周年纪念日。昨日，市委常委、宣传部部长杨炳旭到河南省军区洛阳第五干休所、南昌路滨河新村等地慰问参加解放洛阳的老战士代表。

今年4月5日是洛阳解放70周年纪念日。昨日，市委常委、宣传部部长杨炳旭到河南省军区洛阳第五干休所、南昌路滨河新村等地慰问参加解放洛阳的老战士代表。

杨炳旭先后看望了宋三元、田双谦、杨型胜、马生林、马宗超、刘全忠、张颖川等参加解放洛阳的老战士，代表市委、市政府向他们表示敬意，对他们为洛阳解放所作的贡献表示衷心感谢。在慰问中，杨炳旭与老战士促膝交流，详细了解他们的生活和健康状况，叮嘱有关部门要照顾好老人生活，确保他们老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。

杨炳旭指出，70年来，洛阳通过系列改革发展势头良好，各项工作取得了长足发展，这是全市上下共同奋斗的结果，也得益于老战士们为解放洛阳作出的重大贡献。我们要继续弘扬、传承老战士、老前辈的光荣革命传统，忠于党忠于人民，不怕流血牺牲，为人民谋幸福。要立足当前，着眼长远，按照中央、省委部署和市委要求，为加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程不懈奋斗。（洛阳日报记者 朱艳艳）