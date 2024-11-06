春节临近，物流业为洛阳催花牡丹热销全国“插上翅膀”

春节临近，哪里的年味儿浓？老城区邙山街道土桥社区算一个。

春节临近，哪里的年味儿浓？老城区邙山街道土桥社区算一个。

作为催花牡丹种植基地，土桥社区迎来一年中的销售旺季。牡丹娇嫩，如何将它们安全、快速地送到客户手中至关重要。昨日，记者跟随快递小哥赵森，上门揽收催花牡丹。

土桥社区祥和牡丹种植基地有两座催花牡丹大棚，棚内一盆盆含苞待放的催花牡丹长势喜人。“现在下单，两天后就能收到……”花农在大棚里架起手机，现场网络直播。一旁，工人们来回穿梭，把客户选中的牡丹抱出大棚打包。

赵森是顺丰速运洛阳分公司的一名快递小哥，只见他抱起一盆催花牡丹，小心翼翼地往大棚门口走去，生怕碰到牡丹枝叶。走出大棚，他先用报纸包裹好牡丹，并缠上保温棉，套上塑料保鲜袋。接着，他把牡丹放入泡沫箱，再装进纸箱封口，最后由升降机送上快递车。整套动作行云流水、一气呵成。“牡丹娇嫩，运输途中除了要避免磕碰，还要注意保暖，以免冻坏。”他说。