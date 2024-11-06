百戏迎春、蹦唐迪……今年春节，洛阳天街将再现千年盛景

今年春节去哪儿玩？快来天街过大年！

今年春节去哪儿玩？快来天街过大年！

14日，洛报融媒记者从洛阳文旅集团获悉，1月26日至2月12日，隋唐洛阳城天街将推出“神都奇幻夜·天街过大年”主题活动，民俗演艺、非遗杂技、戏曲表演等好戏连台，去年火爆全网的“天街蹦唐迪”活动将限时返场，让市民游客穿越盛唐，沉浸式感受烟火里的神都年味。

●传承经典，过个非遗年

隋唐洛阳城天街是洛阳的初代“网红”一条街，隋有“绵亘八里”“万民同乐”的百戏通宵演出，唐宋有文人墨客留文无数，见证了千年历史的灿烂与风云。

蛇年新春，隋唐洛阳城天街将融合非遗文化首次打造“非遗版”春节，上演“百戏迎春”。活动期间，每日将有百余场民俗、杂技、非遗、戏曲表演，再现千年前天街上元节的热闹场景。

此外，天街还将举办全国非遗鼓乐大赏，邀请陕、晋、豫三省非遗鼓乐队伍共同烘托非遗中国年的节日氛围，带您领略国家非物质文化遗产的独特魅力，为游客们带来别样的文化体验。

●热闹庙会，过个盛唐年

天街是隋唐洛阳城的中轴大街，曾见证了昔日“万国来朝”的鼎盛与繁荣。今年春节，红火的摊位将绵延古街，来天街“穿越盛唐”，感受千年前的浓浓年味。

活动期间，每天的下午和晚上，隋唐洛阳城天街将举办开街迎宾仪式。在定鼎门前，“金吾开道”“游伎行歌”等精彩表演将轮番“炸场”，应接不暇。看表演饱眼福，还有热闹的庙会可让您大饱口福。看一看各类精品文创产品，尝一尝特色美食，还能参与现场互动游戏，氛围感十足。