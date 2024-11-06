春运首日，洛阳汽车站和龙门客运中心发送旅客万余人次

14日，2025年春运启动。当日，洛阳汽车站和龙门客运中心发送旅客万余人次。 14日，2025年春运启动。当日，洛阳汽车站和龙门客运中心发送旅客万余人次。 今年春运期间，洛阳市跨区域人员流动量预计超过3000万人次，较去年增加6%左右。春运首日，洛阳市公路客运情况平稳。洛阳交运集团统计数据显示，截至当日15时30分，洛阳汽车站共计发送981班(含客运、公交)车次，发送旅客7800人次；龙门客运中心共计发送189班(含客运、公交)，发送旅客2600人次。 今年春运期间，除了增开售票窗口，洛阳市各汽车站均开通了线上售票渠道，增加服务人员，引导旅客有序候车，并提供热水、寄存、咨询等便民服务。针对老弱病残孕等重点群体，服务人员将在售票、安检、候乘等环节提供精准服务。 洛阳交运集团有关负责人表示，各汽车站将根据客流情况，合理安排车辆班次，加密热门线路的发车频次，并通过电子屏、广播等及时发布车辆班次信息、票价信息、路况信息、天气信息等。 目前，旅客可通过洛阳交运微信公众号、豫州行、携程网、同程网等线上购票。洛阳站咨询电话：0379-63233186；龙门客运中心咨询电话：0379-61682926。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郑子龙 文/图）