事关烟花爆竹安全监管！洛阳出台工作方案

临近春节，烟花爆竹销售进入旺季。14日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市出台加强烟花爆竹旺季安全风险防控工作方案，成立5个专项检查小组，严格执法检查、强化安全监管，确保全市烟花爆竹领域安全形势持续稳定。

临近春节，烟花爆竹销售进入旺季。14日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室获悉，洛阳市出台加强烟花爆竹旺季安全风险防控工作方案，成立5个专项检查小组，严格执法检查、强化安全监管，确保全市烟花爆竹领域安全形势持续稳定。

去年年底，洛阳市发布关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告，明确了禁放区域、禁放区域外燃放时间、个人禁放种类、违规违法行为处罚等内容。工作方案对落实监管责任、压实属地责任及“打非治违”专项检查等进行了逐一明确。

落实监管责任。应急管理部门负责经营环节安全监管，严格批发仓库的许可审批，严格控制许可种类，限制烟花爆竹批发仓库总量，从严设立零售(临时)经营点；公安、交通运输部门负责运输环节安全监管，严格烟花爆竹道路运输许可审批，审查行驶路线、经停地点等，严格对烟花爆竹承运人、运输车辆及驾驶员、押运员的资质资格审查和监管；市场监管部门负责烟花爆竹产品质量安全监管，检查烟花爆竹的储存情况、专柜销售、生产日期和安全使用期、产品规格等级等；消防救援部门及时研判燃放活动区域及集中燃放时段火灾风险，做好应急处置准备。

压实属地责任。各相关部门将持续加大“打非治违”力度，依法严厉打击非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹行为。各县区、乡镇和街道需严格落实“打非治违”主体责任，建立落实“网格化”工作机制，对可能出现非法生产、储存烟花爆竹的场所进行排查，对乡村各类经营门店、集贸市场等场所进行提醒和检查，引导群众安全燃放烟花爆竹。

开展专项检查。组建5个市级专项检查小组，重点检查各县区烟花爆竹安全监管部署和经营运输、资质资格、打非治违等情况，督导烟花爆竹批发企业“六严禁”和临时经营点“八个不得”等落实情况，加强烟花爆竹全链条监管，抓实抓细各项安全防范措施，保障人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）