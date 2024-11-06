不用抢直接花！24日10时起洛阳发放第一期新春商贸消费券

不用抢直接花。23日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，为全力冲刺一季度经济“开门红”，24日10时，洛阳市将开始发放第一期新春商贸消费券。符合满减标准的，消费者登录云闪付平台“出示付款码”支付结算，即可享受立减。

不用抢直接花。23日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，为全力冲刺一季度经济“开门红”，24日10时，洛阳市将开始发放第一期新春商贸消费券。符合满减标准的，消费者登录云闪付平台“出示付款码”支付结算，即可享受立减。

据悉，本次消费券分为新春购物消费券和新春餐饮消费券2个类别，分别投入财政资金200万元，活动分为两期，所有在洛人员(包括外地在洛人员)均可使用。

使用时间

第一期：活动时间自1月24日至2月2日，每日10:00至23:00；

第二期：自2月3日至2月12日，每日10:00至23:00。

使用方式

通过“云闪付App”搜索“洛阳新春消费券”或“洛阳消费券”，点击进入活动页面即可查询活动当日剩余消费券数量。在有消费券剩余的前提下，符合满减标准的，点击“出示付款码”支付结算，即可享受立减。如同时满足多个满减优惠标准，按最高优惠进行满减。

发放数额及使用标准

第一期：发放新春购物消费券和餐饮消费券各100万元。

1.新春购物消费分为20元、50元、100元等3种面额，可用于年货、衣物等各类购物消费；

2.新春餐饮消费券分为20元、50元、100元等3种面额，可用于年夜饭、团圆饭等各类餐饮消费；

3.核销期内购物和餐饮消费券每日均匀发放；

4.活动时间内，到参与活动商家消费满100元可减20元、满200元可减50元、满400元可减100元。

第二期：视第一期核销情况适时调整。