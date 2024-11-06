岁寒春将至，送暖正当时。昨日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显深入孟津区走访慰问困难群众、困难党员和优秀基层干部，代表市委市政府向他们致以诚挚的新春问候，送去党和政府的关怀与温暖，并调研幸福河建设、农业生产等工作。

徐衣显到孟津区走访慰问并调研幸福河建设、农业生产等工作

新春慰问送关怀岁寒情深暖人心

落实黄河大战略打造人民幸福河

岁寒春将至，送暖正当时。昨日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显深入孟津区走访慰问困难群众、困难党员和优秀基层干部，代表市委市政府向他们致以诚挚的新春问候，送去党和政府的关怀与温暖，并调研幸福河建设、农业生产等工作。

常袋镇马岭村党支部书记、村委会主任马其祥，积极发挥“领头雁”“带头人”作用，发展集体经济助力群众增收，创新基层治理推动乡村振兴，被评为“全国优秀党务工作者”。徐衣显为马其祥送上新春问候和祝福，对他几十年扎根乡土、服务乡亲、振兴乡村的先进事迹表示赞许和感谢，详细了解支部建设、产业发展、群众增收等情况，希望他不忘初心、牢记使命，珍惜荣誉、再接再厉，着力建强基层党支部，拉长特色富民产业链，增强集体经济带动力，在推动乡村全面振兴上再立新功。

“身体怎么样？”“年货准备了吗？”“生活上还有哪些需要？”在马岭村，徐衣显分别为困难群众杨志伟、困难党员马金通送上慰问金、慰问品，并与他们促膝而坐，拉家常、问冷暖，详细了解看病就医、生产生活、子女就业等情况，鼓励大家要坚定生活信心，勇敢面对困难，依靠党和政府的好政策，把日子越过越红火。徐衣显反复叮嘱基层干部要认真倾听群众所思所盼，积极回应群众所需所求，从思想上贴心、情感上暖心、行动上用心，真正把党和政府的温暖送到群众心坎上。

黄河流域生态保护和高质量发展是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。徐衣显到黄河孟津段巡河，到黄河铁谢险工察看河道、堤防、水势等情况，了解控导加固工程规划设计、建设谋划等情况。他强调，要深刻领会党中央战略意图，严格执行黄河保护法，坚持“重在保护、要在治理”，抓住用好“两重”建设机遇，尽快完善设计方案，积极向上对接争取，确保项目尽早开工，加快补齐防汛短板，努力打造优质工程、精品工程，守护黄河长久安澜，在高质量发展、保护传承弘扬黄河文化等方面不断取得新成效，切实扛起让黄河成为造福人民的幸福河的“洛阳担当”。

当下正值农业生产“冬管”关键期。徐衣显深入白鹤镇麦田察看苗情墒情，听取全市小麦冬季管理、冻害防护等情况汇报，强调要密切关注天气变化，加强部门会商研判，因地制宜、因苗施策，优化农技服务指导，统筹抓好镇压控旺、促根健苗、抗旱防冻等工作，加强春季病虫监测防控，为夏粮丰产奠定基础，坚决扛稳粮食安全重任。在孟津区常袋镇阳光玫瑰产业园，徐衣显实地了解土地流转、栽培技术、冬苗管理、精深加工等情况，要求精准研判市场趋势，突出产销对接、延链补链，注重品种培优、品质把控、品牌打造，植入采摘、研学、美食等体验式业态，推动农文旅商深度融合，带动更多群众增收致富。

何武周等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）