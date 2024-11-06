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500万元！洛阳新春商贸消费券要来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 20:02
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　　22日，洛报融媒记者从洛阳市推动2025年第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会获悉，为激活春节消费市场活力，洛阳市安排1500万元财政资金，用于提振购房、商贸、文旅、体育等重点领域消费，其中，新春商贸消费券500万元，让老百姓得到“真金白银”的实惠。

　　据悉，此次新春商贸消费券分为新春购物消费券、新春餐饮消费券和“洛YOUNG小店”消费券，所有在洛人员(包括外地来洛游客)，均可领取消费券。

　　新春购物和餐饮消费券

　　投入财政资金400万元，主要适用本地居民及外地来洛游客新年购物、餐饮等需求。新春购物消费券可用于购买年货、衣物、化妆品、文创产品等商品，新春餐饮消费券可用于年夜饭、团圆饭等餐饮消费。

　　消费券拟通过云闪付平台，在春节前后分两批发放，面值分别为“满100减20”“满200减50”“满400减100”等3种，每批次有效期为10个自然日。

　　“洛YOUNG小店”消费券

　　投入财政资金100万元，涵盖老字号、文创非遗、品质生活、特色美食等小店，主要满足年轻消费者和游客的个性化、时尚化、品质化需求。

　　该消费券拟于元宵节前后分4批发放，面值分别为“满20减5”“满50减15”“满100减30”等3种，每批次有效期为7个自然日。

　　值得一提的是，春节期间，洛阳市还将联合商圈、街区、平台等举办促消费活动50余项，引导商贸企业配套开展优惠促销活动，消费券可与商家优惠活动叠加使用。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 郭学锋 通讯员 乔安新 实习生 陆沛林 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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