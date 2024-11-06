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汝阳神鹰救援队队员驱车3000多公里 为西藏震区灾民做河南烩面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 08:35
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　　带着120斤羊肉、1万份烩面，驱车3000多公里，星夜兼程前往藏区救援……

　　日前，记者见到了刚从西藏震区回到洛阳的赵占胜。长途跋涉再加上高原反应，让他的身体出现了许多不适，但提起这段难忘的救援经历，赵占胜仍然感触颇深。

　　1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，灾情牵动着全国人民的心。

　　看到新闻后，作为汝阳神鹰救援队队员，多次参与抗震救灾的赵占胜决定驰援震区，“当时就想着，震区的同胞们遭了灾，肯定又冷又饿，我就想让他们吃上一口热乎的河南烩面”。

　　1月9日晚，赵占胜与两名队员一起驾车奔赴灾区。出发前，他们购买了2只整羊和1万份烩面。抵达震区后，他们连夜支锅煮肉，确保大家天一亮就能吃上热气腾腾的烩面。

　　震区海拔4000多米，空气稀薄、低温严寒。“平时在老家几十分钟就能煮好的羊肉，在当地至少要煮上五六个小时。”赵占胜说，为了让大家尽快吃上烩面，他们用高压锅煮肉，用水蒸气给烩面解冻，第一锅烩面做了近12个小时才做好。

　　“吃不吃辣？肉够不够？面吃完了再过来加。”大锅旁，震区灾民们排起了长长的队伍，秩序井然地领取烩面。担心村民不够吃，赵占胜就说：“全天都有，啥时候来啥时候吃。”

　　在震区的5天时间里，赵占胜顶着高原反应，克服灾后缺水少电、天寒地冻，食材不容易煮熟等不利因素，每天凌晨3点烧火煮肉熬汤，辗转5个村庄，为震区灾民们做了1万份烩面。

　　“每次领到烩面，藏族小朋友都会鞠躬给我说谢谢”“知道我有高原反应，不少小朋友还拿出家里为数不多的牛奶和面包给我吃”……震区同胞热情淳朴的品质给赵占胜留下了深刻印象，“希望能用自己的行动，让更多人看到民族团结的力量，感受中华民族一家亲的情谊，吸引更多人加入抗震救灾的队伍中来，携手克服艰难险阻、共建美好家园”。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 王欢欢 杨登科 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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